Kreuzfahrtpassagiere trinken seelenruhig weiter, während Sturm das Deck überflutet

"Kein Meerwasser in die Getränke"

Entspannung par excellence: Szenen auf einem Kreuzfahrtschiff zeigen Urlauber, die an ihren Tischen sitzen und trinken, während ein Sturm auf dem Deck wütet.

Auf hoher See kann es beizeiten zu sehr starkem Wellengang kommen. Auch riesige Kreuzfahrtschiffe geraten hierbei dann schon mal ordentlich ins Schwanken. Die Passagiere dieser Kreuzfahrt ließen sich davon jedoch nicht irritieren oder daran hindern, weiterhin ungestört ihren Drink an Deck zu genießen.

Wasser überflutet Deck auf Kreuzfahrtschiff - doch Passagiere trinken ungestört weiter

Wenn es auf dem Kreuzfahrtschiff einmal so richtig wackelt, kann es für Passagiere und Kreuzfahrt-Crew durchaus ungemütlich werden. Bei starkem Wellengang kann sogar der Pool auf dem Deck überschwappen. Aus diesem Grund sind Pools auf Kreuzfahrtschiffen auch immer eher länglich und schmal.

Bilder der Kreuzfahrt, die dem Portal The Sun vorliegen, zeigen, wie stark das Kreuzfahrtschiff hin- und herschaukelte. Doch wohl nicht stark genug, um die Kreuzfahrt-Passagiere dazu zu bringen, ihre Getränke wegzustellen und sich in das Innere des Schiffes zurückzuziehen.

Das Filmmaterial wurde möglicherweise auf dem P&O-Kreuzfahrtschiff "Ventura" aufgenommen, als es in der Nähe von Cherbourg, Frankreich, unterwegs war. Bestätigt sei dies jedoch nicht, wie die Sun erklärte. Der Sturm sei stark genug gewesen, dass das Kreuzfahrtschiff nicht habe anlegen können und stattdessen während des Sturms auf hoher See habe ausharren müssen.

Ein Passagier, der auf dem Schiff war, behauptete, dass er sich gegen den Sturm habe lehnen müssen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Doch wie das Filmmaterial zeigt, sind viele der Passagiere eher um ihre Getränke besorgt als um den Sturm.

Auf Facebook reagierten viele User amüsiert über das Verhalten der Passagieren. Einer schrieb: "Man sollte sie nicht stören, ich hoffe, dass sie kein Meerwasser in die Getränke bekommen haben." Und ein anderer war der Ansicht: "Was will man sonst schon machen. Man kann ja nirgendwo hingehen."

