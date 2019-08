Kreuzfahrtgesellschaft MSC enthüllt, wann Sie Ihre Kreuzfahrt buchen sollten, um richtig zu sparen

Richtige Buchungszeit

Kreuzfahrten sind beliebt, aber leider auch meist recht teuer. Nicht jedoch, wenn Sie die beste Zeit kennen, zu der Sie eine Kreuzfahrt buchen sollten.

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig - und teuer. Das muss aber nicht immer sein. Denn bei Kreuzfahrten können Passagiere sparen, wenn sie zur richtigen Zeit buchen.

MSC Cruises: Wer zu dieser Jahreszeit die Kreuzfahrt bucht, kann richtig sparen

Die Kreuzfahrtgesellschaft MSC Cruises hat enthüllt, wann Sie Ihre Kreuzfahrt am besten buchen sollten. Gegenüber dem Portal Express erklärte das Unternehmen: "Im Hinblick auf eine Kreuzfahrt werden Sie wirklich dafür belohnt, wenn Sie frühzeitig buchen. Kreuzfahrten werden bis zu 18 Monate vor Start verkauft, so dass genügend Zeit bleibt, um Ihre Recherchen durchzuführen und ein Schnäppchen zu machen."

Ein Tipp des Kreuzfahrtunternehmens lautet also: Da die Kreuzfahrtsaison offiziell im Januar beginne, meist aber schon Werbeaktionen im Dezember gestartet werden, starte ab dann auch beste Zeit, um frühzeitig eine Kreuzfahrt zu buchen. Dies sollte dann eine entsprechende Zeit im Voraus geschehen.

Ein weiterer Trick, um auf der Kreuzfahrt viel Geld zu sparen, sei das Reisen außerhalb der Saison. So könne man etwa eine Mittelmeer-Kreuzfahrt im Winter machen, "ohne die Menschenmenge in der Hochsaison", und dabei viel Geld sparen, wie MSC gegenüber dem Express verriet. Um von weiteren Kosteneinsparungen zu profitieren, sei es zudem ratsam, Speisen und Getränke vor der Kreuzfahrt mit zu buchen. Sie sollten also darauf achten, dass die Verpflegung an Bord auch wirklich inklusive ist.

Auch gebe es viele Aktivitäten an Bord von Kreuzfahrtschiffen, die kostenlos seien, so dass Sie auch vor Ort während der Reise noch einiges sparen können, wenn Sie sich rechtzeitig informieren.

