Kreuzfahrt-Wahnsinn? Das ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Riesig

+ © Edward Boone / dpa Die auf dem Foto abgebildete "Harmony of the Seas" wurde 2018 von der "Symphony of the Seas" als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt abgelöst. © Edward Boone / dpa

Es ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt: Die "Symphony of the Seas" löste im Jahr 2018 die "Harmony of the Seas" ab. Das Kreuzfahrtschiff ist gigantisch.

Die riesige "Symphony of the Seas" der Reederei "Royal Caribbean" trägt seinen Titel als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt nicht umsonst: 6.680 Gäste haben auf den 18 verschiedenen Decks platz. Es gibt auf einer Länge von 362 Metern, die das Schiff misst, 24 Pools, 22 Restaurants und 2.759 Kabinen.

Das sind die fünf größten Kreuzfahrtschiffe der Welt 2019

Die "Aida Nova" belegt Platz 5 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Das Schiff ist 337 Meter lang und bietet mit 2.500 Kabinen Platz für rund 5.000 Passagiere.

Auf Platz 4 folgt die "Oasis of the Seas" der Royal Caribbean. Als erstes Schiff seiner Art kamen Passagiere auf diesem Schiff in den Genuss verschiedener Attraktionen wie etwa einen Central Park, ein Aqua-Freilufttheater oder Kletterwände.

Drittplatzierter ist in diesem Ranking die "Allure of the Se as". Bis die "Harmony of the Seas" 2016 in Betrieb genommen wurde, war dieses Schiff der Royal Caribbean das größte der Welt. Es ist bietet es Platz für 5.400 Gäste.

Auf Platz der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt ist derzeit die "Harmony of the Seas" von Royal Caribbean. Dieses Schiff bietet Platz für bis zu 5.479 Passagiere. Ähnlich wie andere Kreuzer von Royal Caribbean bietet dieses riesige Schiff auch exklusive Ausstattungsmerkmale wie etwa den Central Park.

Im Jahr 2018 wurde die "Symphony of the Seas" fertiggestellt und löste damit die "Harmony of the Seas" als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt ab. Das schwimmende Riesen-Resort steckt voller Attraktionen. Von einem Roboter-Barkeeper über ein Casino bis hin zu einer Rutsche mit einer Fallhöhe von 30 Metern bietet dieses Schiff alles - und das in gigantischen Dimensionen.

Lesen Sie hier: Aida, Tui & Co.: Türkei-Kreuzfahrten bei diesen Reedereien aus dem Fahrplan gestrichen.

Im Video: 5 schräge Fakten zu Kreuzfahrten

Auch interessant: Dieses Verhalten am Kreuzfahrt-Pool ist streng verboten - aber viele tun es trotzdem.