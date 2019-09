Cruise Days in Hamburg: Nicht jeder freut sich auf die "Kreuzfahrtparty" - Proteste angekündigt

Kreuzfahrtparty

Hamburg feiert die Kreuzfahrtindustrie - und bietet Besuchern ein Spektakel. Umweltverbände kritisieren die Cruise Days als falsches Signal.

An diesem Wochenende (13. bis 15. September 2019) finden in der Hamburger HafenCity die Cruise Days statt. Der Hafen erstrahlt in dieser Zeit in blauem Licht, die Vorbereitungen für die Kreuzfahrtparty laufen seit einigen Tagen auf Hochtouren. Doch von den Feierlichkeiten sind viele auch empört.

Große Party der Kreuzfahrtindustrie: Zum siebten Mal die Hamburg Cruise Days

Zum siebten Mal finden die Cruise Days in Hamburg statt. Lichtkünstler Michael Batz inszeniert seit einigen Jahren das Projekt "Blue Port Hamburg" und lässt die Gebäude und Brücken der Elbmetropole in blauem Licht erstrahlen. Damit will er Bewohner und Touristen auf eine der größten Veranstaltungen Hamburgs einstimmen - und auf eine große Party der Kreuzfahrtindustrie. Von Freitag bis Sonntag steigt die Feierlichkeit, die am Samstag ihren Höhenpunkt erreicht. Zwölf Kreuzfahrtschiffe werden dann vor Ort sein.

Nicht jeder freut sich auf die Kreuzfahrtparty

+ Hamburger HafenCity. © picture alliance/Christophe Gateau/dpa Umweltverbände kritisieren die Cruise Days jedoch seit Jahren massiv. So spricht Malte Siegert, Leiter der Abteilung Natur- und Umweltpolitik des NABU Hamburg, von einem "Spaß-Event, das die Hamburger Luft unnötig belastet". In einem Interview mit dem Portal DW kritisierte er, dass Menschen nicht ausreichend über mögliche Gesundheitsrisiken informiert würden. Diese seien den Veranstaltern aber durchaus bewusst. Naturschützer sowie die Linke haben bereits für das Wochenende Proteste rund um das Event angekündigt, wie der NDR berichtete.

Die Organisatoren hingegen argumentieren, dass die erhöhte Umweltverschmutzung überhaupt nicht mit Sicherheit existiere. Deshalb könne man auch niemanden davor warnen, hieß es von Seiten der PR-Agentur, die sich um die Organisation der Cruise Days Hamburg kümmert.

