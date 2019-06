Diese versteckten Kosten auf der Kreuzfahrt machen Ihre Reise teurer als Sie dachten

Nicht unterschätzen

Auf Kreuzfahrten gilt meist "All Inclusive" - doch dabei ist Vorsicht geboten: Es gibt versteckte Kosten, mit denen Sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben.

Mahlzeiten im Restaurant, Kabine, Unterhaltungsprogramm: Vieles ist auf einer Kreuzfahrt im Preis enthalten. Doch eben nicht alles - und hier kann es dann richtig teuer werden. Die wichtigsten Punkte, bei denen Sie auf der Kreuzfahrt draufzahlen müssen, haben wir für Sie zusammengestellt.

Trinkgeld auf der Kreuzfahrt

"Auf einem Kreuzfahrtschiff - wegen der vielen Menschen, die einen Teil dazu beitragen, Ihre Reise außergewöhnlich zu gestalten - werden am Ende Ihrer Reise automatisch Trinkgelder auf Ihre Schlussrechnung gebucht, mit Ausnahme ausgewählter Luxuslinien, die diese oft in den Grundpreis einbeziehen", erklärte Kreuzfahrt-Expertin Colleen McDaniel gegenüber dem Portal Business Insider.

In den meisten Fällen seien dies etwa 14 bis 15 Dollar, also 12 bis 13 Euro pro Person. Eine vierköpfige Familie könne also etwa 350 Euro extra kosten. Dies gilt jedoch in erster Linie für US-Kreuzfahrten.

Getränke auf der Kreuzfahrt

Viele Passagiere einer Kreuzfahrt sind sich nicht bewusst, dass oftmals für Getränke eine zusätzliche Gebühr anfallen kann, auch dann, wenn ein Getränkepaket mitgebucht wurde. "Flaschenwasser ist oft nicht inbegriffen und kann Sie 3 bis 10 US-Dollar kosten, wenn Sie an Bord gekauft werden", so Mia Burwell, Mitinhaberin bei Genesis Travel Group, gegenüber Business Insider.

Kosten auf der Kreuzfahrt: Steuern, Hafengebühren und Zollgebühren

"Zusätzlich zu Ihrem Kreuzfahrttarif gibt es Kosten wie Zollgebühren, Regierungssteuern und Hafengebühren - diese können manchmal mehrere hundert (Dollar, Anm.d.Red.) pro Person betragen", so McDaniel. Daran sollten Kreuzfahrt-Passagiere vor allem beim Shoppen unbedingt denken.

