Nicht nur Kühlung: Deshalb ist die Klimaanlage im Flugzeug von solcher Bedeutung

Warum die Klimaanlage in Passagier-Flugzeugen so wichtig ist? Wie sich zeigt, wird sie nicht ausschließlich dafür gebraucht, dass sie die Fluggäste erfrischt sind.

Flugbegleiterin Marika Mikusova hat in ihrem Buch „The Diary of a Flight Attendant“ beschrieben, warum Klimaanlagen in Flugzeugen eine hohe Bedeutung haben – und warum sie immer laufen.

Klimaanlage im Flugzeug: Das ist ihr Sinn und Zweck

Die Flugbegleitung sagte gegenüber The Mirror: „Ob Sie nach Mauritius oder Norwegen fliegen, kleiden Sie sich an Bord immer gleich – warm und bequem. Während wir Flugbegleiter es genießen, gut trainierte Bizeps und Waden zu sehen, wird dies während des Fluges seinen Tribut fordern. Jedes Flugzeug ist klimatisiert. Das muss es sein, sonst könnte man ohnmächtig werden, wenn man nach ein paar Stunden Sitzen plötzlich aufsteht.“

In Passagierflugzeugen sitzen teilweise mehrere hundert Personen, je nach Modell. So passen in eine Boing 747 genau 364 Passagiere. Aber auch 75 bis 100 Personen, wie sie etwa durchschnittlich bei innerdeutschen Flügen mitfliegen, sind schon eine Menge an Körperwärme, Atem und Körperausdünstungen. Angesichts dieser großen Zahl an Menschen auf engem Raum sowie der von Triebwerken erzeugten Hitze ist die Klimaanlage im Flugzeug von entscheidender Bedeutung. Auf diese Weise wird eine Überhitzung der an Bord anwesenden Personen verhindert.

Klimaanlage verhindert nicht nur Überhitzung, sondern auch Ohnmachtsanfälle

ASTM International, eine internationale Standardisierungsorganisation mit Sitz in den USA, führte zu diesem Thema eine Studie durch: Nämlich um herauszufinden, welcher Zusammenhang zwischen Ohnmachtsanfällen in Flugzeugen und Kabinendruck sowie -temperatur besteht. Das Ergebnis: Menschen fallen beim Fliegen aufgrund von Hypoxie leichter in Ohnmacht. Diese tritt auf, wenn Körpergewebe nicht genügend Sauerstoff erhält. Hoher Kabinendruck und warme Temperaturen können diese Reaktion verstärken. Dadurch tritt Hypoxie vermehrt bei Flugpassagieren auf.

Warum schaltet sich die Klimaanlage in einem Flugzeug dann kurz vorm Start aus?

Auf einigen Flügen werden Sie jedoch feststellen, dass die Klimaanlage sich manchmal ausschaltet, während sich das Flugzeug auf den Start vorbereitet. Doch wieso ist das so? Nun, es ist Standard, alle Geräte, die unnötig Strom verbrauchen, während des Starts auszuschalten. Die Klimaanlage zieht sich in den meisten Flugzeugen Strom aus den Triebwerken. Durch das Abschalten soll sichergestellt werden, dass die gesamte Leistung für die Triebwerke zur Verfügung steht. Sobald das Flugzeug seine volle Höhe erreicht hat, läuft auch die Klimaanlage wieder auf Hochtouren. Ein weiterer Grund kann auch sein, dass die Klimaanlage über die Bodenluft versorgt wird und daher kurz vor dem Schließen der Türen abgeschaltet wird.

