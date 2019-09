Menschen in Panik: Erneutes Erdbeben erschüttert Türkei - Touristengegend vor Istanbul betroffen

Stärke 5,8

Ein Erdbeben der Stärke von 5,8 hat Teile die Marmararegion am Donnerstag(26. September 2019) erneut erschüttert. Was Touristen jetzt wissen müssen.

Menschen rennen aus Gebäuden, Schüler weinen: Ein erneutes Beben ereignete sich am Donnerstag südlich des Touristen-Hotspots Marmaris in der Provinz Muğla. Es sei bis nach Istanbul spürbar gewesen. Zweimal innerhalb weniger Tage wackelt in der Türkei die Erde. Nennenswerte Schäden werden zunächst nicht gemeldet. Und die Menschen fragen sich: Sind das Vorzeichen eines großen Bebens?

Erneutes Erdbeben der Stärke 5,8 erschüttert Marmararegion vor Istanbul

Update vom 26. September 2019: Das zweite Mal innerhalb weniger Tage hat ein Erdbeben die Marmararegion vor der Millionenmetropole Istanbul in der Türkei erschüttert. Das Beben der Stärke 5,8 war am Donnerstag bis ins Zentrum Istanbuls zu spüren. Der Erdbebenherd lag im Marmarameer vor dem Bezirk Silivri und in rund sieben Kilometern Tiefe, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad mitteilte. Bereits am Dienstag hatte ein Beben der Stärke 4,6 die Region erschüttert. Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu teilte auf Twitter mit, Verletzte oder Schäden seien zunächst nicht gemeldet worden.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 26. September 2019

Der Staatssender TRT zeigte Menschen, die in Panik aus den Häusern rannten. Schüler wurden im Bezirk Silivri aus Sicherheitsgründen aus den Gebäuden gebracht. Einige Schüler weinten, wie auf Bildern zu sehen war. Der Chef des türkischen Roten Halbmonds, Kerem Klinik, warnte via Twitter vor Nachbeben. Er rief die Menschen dazu auf, von Gebäuden fernzubleiben, die sichtbare Schäden erlitten hätten.

Forscher erwarten weiteres starkes Beben in Marmararegion bei Istanbul

In der Region soll es laut Wissenschaftlern zu weiteren starken Erdbeben kommen. Wann sei jedoch unklar. Erst im Juli haben Wissenschaftler um den Kieler Geophysiker Dietrich Lange vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung erhebliche tektonische Spannungen unter dem Marmarameer gemessen. Sie würden reichen, um ein Beben der Stärke 7,1 bis 7,4 auszulösen, wie die Wissenschaftler schrieben.

Erdbeben der Stärke 4,6 erschüttert türkische Marmararegion

Meldung vom 24. September 2019: Das Epizentrum habe im Marmarameer gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit. Es gebe derzeit keine unmittelbaren Schadensmeldungen. Das Marmarameer ist im Nordosten über den Bosporus mit dem Schwarzen Meer und im Westen mit der Adria und damit mit dem Mittelmeer verbunden. Es ist vom europäischen und asiatischen Teil der Türkei umschlossen.

Türkei-Reisende schätzen die Region aufgrund ihrer kulturellen und landschaftlichen Vielfalt rund um das Meer. So etwa:

Istanbul

Marmara-Insel, wegen des Vorkommens von nahezu komplett weißen Marmors

Prinzeninseln

Dardanellen Meerenge

Imrali Adasi, die viertgrößte Insel im Marmarameer

In einigen Bezirken seien Schüler aus Sicherheitsgründen aus dem Schulgebäude gebracht worden, meldete der Sender CNN Türk. Der Erdbebenexperte Okan Tüysüz von der Technischen Universität Istanbul (ITÜ) sagte im Sender NTV, es könnte leichte Nachbeben geben.

Türkei gilt besonders erdbebengefährdet

Istanbul gilt als besonders erdbebengefährdet. Unter dem Marmarameer liegt ein Abschnitt der sogenannten Nordanatolischen Störung, die die Grenze zwischen der eurasischen und der anatolische Erdplatte markiert. Die Türkei wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Eines der tödlichsten war das Beben im Jahre 1999 in der Nähe Istanbuls. Damals kamen mehr als 17.000 Menschen ums Leben.

İstanbul’da Saat 11.00'de 4,6 şiddetinde deprem oldu. Birçok yerden hissedilen depremin ayrıntıları, canlı bağlantılar ve uzman yorumlarıyla @trthaber’de. https://t.co/0NhNVDZWir — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24. September 2019

