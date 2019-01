Hotelier enthüllt: Schlafen Sie im Hotel besser nur auf dieser Seite des Bettes

Tipp vom Hotel-Experten

Hotelbetten unterscheiden sich im Hinblick auf Qualität, die Gäste ihnen beimessen. Ein Experte erklärt, warum Sie nur auf einer Seite des Bettes schlafen sollten.

In Hotels ist für Gäste einer der wichtigsten Aspekte die Qualität des Bettes. Denn Matratzen, Kissen und Decken entscheiden darüber, ob man eine entspannte Nacht verbringt, in der man friedlich schläft - oder aufwacht und sich noch schlimmer fühlt als zuvor.

Experte rät: Schlafen Sie auf einer bestimmten Seite des Bettes

Wie Grand Hotelier Carsten K. Rath gegenüber dem Newsportal Focus Online verriet, gibt es einen Platz im Hotelbett, auf dem es sich viel besser schläft. "Wenn Sie in einem Doppelzimmer mit zwei Betten oder einem großen Doppelbett übernachten: Welche Seite suchen Sie sich aus? Die meisten Gäste wählen das Bett, das dem Bad am nächsten ist – in der Regel ist das die vom Fenster abgewandte Seite des Raumes."

Der Tipp des Experten für einen entspannten Schlaf ohne Rückenschmerzen lautet daher: "Tatsächlich ist es genau deshalb schlauer, die Seite zum Fenster hin zu wählen. Weil sie viel seltener genutzt wird, ist sie weniger durchgelegen – und bietet so den gesünderen Schlaf. Wenn Sie also nicht gerade in einem nagelneuen Hotel mit taufrischen Matratzen übernachten: Wählen Sie diese Seite. Ihr Rücken wird es Ihnen danken."

