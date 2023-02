Auf TikTok

Auf TikTok teilt eine Flugbegleiterin sechs „Hotel-Hacks“. Wer gerne seine Wertsachen vergisst, sollte beispielsweise einen Schuh mit in den Safe legen.

Über gute Tipps für die Reise freut sich wohl jeder Urlauber. Um so besser, wenn sie von einer Berufsgruppe kommen, die sich besonders gut auskennt: Flugbegleiter. Egal ob Fehler, die Passagiere auf Langstreckenflügen machen, die Nutzung der Sitztaschen oder Tipps, um im Flugzeug zu schlafen. Die Netzgemeinde ist begeistert. So auch bei den Ratschlägen, die eine Stewardess auf TikTok für den nächsten Hotelbesuch gibt.

Insgesamt sechs „Hotel-Hacks“ hat Esther Sturrus für ihre Follower auf TikTok in einem 47-sekündigen Clip zusammengefasst. Einer mutet dabei jedoch etwas kurios an: Die KLM-Flugbegleiterin rät nämlich dazu, einen Schuh in den Hotel-Tresor zu packen. Aber warum?

Übertrieben oder genial? Warum eine Flugbegleiterin dazu rät, einen Schuh in den Hotelsafe zu legen

„Hast du Angst, etwas aus deinem Schließfach zu vergessen? Legen ein paar Heels/Schuhe hinein, damit du sie nicht vergisst“, so die einfache Begründung. Wenn man das Hotel verlassen will, geht das nicht, ohne auch die Wertsachen im Hotelsafe zu finden und mitzunehmen.

Die anderen Tipps von Esther Sturrus sind ebenfalls simpel wie genial. Wer es im Hotelzimmer gerne dunkel hat, der sollte künftig immer einen Kleiderbügel mit Clips dabei haben. Diese sind nämlich ideal dafür geeignet, um die Vorhänge zu schließen, wie die Flugbegleiterin demonstriert.

Flugbegleiterin verrät: Duschhaube kann mehr als Haare vor Nässe schützen

Und auch die Duschhaube kann viel mehr als nur die Haare vor Nässe schützen. „Benutze sie als Überzug für deine Schuhe“, erklärt die KLM-Stewardess. Und auch als Schutz vor den Keimen auf der Fernbedienung des Fernsehers im Hotelzimmer eignet sich dieses sehr gut.

Den Fernseher kann man laut Esther Sturrus auch zum Laden des Smartphones nutzen, falls man den Adapter zu Hause vergessen hat oder dieser nicht funktioniert. Damit dieser dann auch mit Strom versorgt ist, muss nicht unbedingt die Zimmerkarte herhalten, auch ein Ausweis oder die Kreditkarte können diese Funktion übernehmen. Bei ihren Followern kommen die Tipps sehr gut an:

„Was ... man kann JEDE Karte für Lichter einsetzen???“

„Vergisst Schuh und Kreditkarte beim weggehen.“

„Heel-Hack – tolle Idee“

„Der Kleiderbügel! Danke, ich hasse Licht im Zimmer um 6 Uhr morgens und als Mann habe ich nicht die Utensilien der Frauen!“

„Eines der nützlichsten Videos hier.“

