Ihr Horoskop für ein romantisches Valentinswochenende

Am 14. Februar ist es wieder soweit: Der Valentinstag steht vor der Tür und damit die ideale Gelegenheit für eine kleine Auszeit vom Alltag für Verliebte.

Um den Tag der Liebenden besonders zu feiern, empfehlen wir in unserem Februar-Horoskop für jedes Sternzeichen einen Wochenend-Trip für romantische Stunden zu Zweit.

Fische 20.02. – 20.03.

Sich als Fisch wie Prinz oder Prinzessin im Märchenschloss fühlen? Wenn das der Traum für ein verliebtes Wochenende ist, dann gilt es für den Fisch nach Frankreich an die Loire zu fahren. Nirgendwo befindet sich eine derartige Dichte an Schlosshotels, die ihren Gästen exklusives Ambiente, weitläufige Parkanlagen und hervorragende Küche bieten. In Hotels wie dem Château Laroche Ploquin, dem Château du Breuil oder dem Château Sully-sur Loire kann der Fisch eine besondere Zeit genießen. Da er momentan über exquisite Aspekte der Planeten Venus, Jupiter, Saturn und Neptun verfügt, kann eine Romantikreise zu zweit nur von großem Erfolg gekrönt sein. An der Loire kann der Fisch zudem die Stadt Tours, dessen Stadtbild von Blumen-, Trödel- und Feinschmeckermärkte belebt wird, besuchen. Die Cafés und Restaurants machen den dortigen Place Plumereau mit ihren wiederaufgebauten Fachwerkhäusern zu einem beliebten Treffpunkt.

Beste Urlaubspartner: Im Moment verfügt der geheimnisvolle Skorpion über ähnlich prickelnde Aspekte von Venus und Jupiter wie der Fisch. Beide erleben also eine starke Anziehung. Den Löwen begeistert alles, was mit Schlössern und royaler Nostalgie zu tun hat – schließlich hält er sich insgeheim für ein königliches Geschöpf. Zudem hat er Lust den Fisch zu verwöhnen. Genießen auf allen Ebenen gelingt dem Fisch dagegen am besten mit dem gefühlvollen Krebs. Dieser kostet alle französischen Spezialitäten, besucht mit ihm Weingüter und jagt in der Nacht im Schlosshotel das Gespenst, falls der Fisch nicht schlafen kann.

Widder 21.03. – 20.04.

Beste Venus- und Marsaspekte lassen eine kleine Auszeit zu zweit zur Erfolgsstory werden. Disney hätte es nicht schöner zeichnen können: Dubrovnik ist so pittoresk, dass es eigentlich gar nicht echt sein dürfte. Die kroatische Hafenstadt, ehemals Ragusa genannt, ist von einem turmbewehrten, trutzigen Mauerring umgeben, der permanent phänomenale Panoramen auf die Stadt, das Meer und die Berge gewährt. Noch dazu ist die Stadt mit vielen schattigen Eckchen und Schlupfwinkeln ausgestattet, wo man auch einmal alleine sein kann – ein Eldorado für Verliebte.

Stier 21.04 – 20.05

Die ehemalige Kaiserstadt Wien ist Nostalgie pur und mit unzähligen, romantischen Gassen ausgestattet. Kunst, Kaffeehauskultur, traumhafte Schlossparks und edelste Hotels lassen erahnen, dass ein Romantik-Trip nach Wien unvergesslich werden kann. Ein Muss für Verliebte ist natürlich eine Fiaker-Rundfahrt durch die Stadt: Zwei Stunden fährt man im offenen Zweispänner durch die Stadt, in welcher der Hauch der Österreichisch-Ungarische Monarchie, herrliche Jugendstilgebäude und eine ebenso junge Kunstszene begeistern.

Zwillinge 21.05. – 21.06.

Als Zwilling am Valentinstag etwas ganz Besonderes erleben oder endlich einen Romantik-Trip mit dem oder der Liebsten planen? Das perfekte Liebesnest über das Wochenende ist die niederländische Hafenstadt Amsterdam. Hier kann man mit dem Rad oder sogar Tandem durch die Gegend fahren, in kleinen Stadtcafés heiße Schokolade schlürfen, eine Grachtenfahrt über die Kanäle unternehmen oder im Vondelpark picknicken. Im Hotel Ambassade oder im Hotel Canal House übernachtet der Zwilling zudem stilvoll und mitten im Geschehen, so wie er es braucht.

Krebs 22.06. – 22.07.

Salzburg ist immer wieder eine kleine Reise wert. In der pittoresken Altstadt, in der seinerzeit der Komponist Mozart geboren wurde, kann man wunderbar bummeln gehen. In kleinen, besonderen Restaurants warten österreichische Spezialitäten und im altehrwürdigen Café Tomaselli ein Einspänner. Das stimmungsvolle Ambiente der Stadt wirkt nach, wenn der Krebs sich in einem kerzenerleuchteten Kuschelzimmer gemütlich zurückzieht. Ein besonderes Highlight für frisch Verliebte könnte das Schlosshotel Fuschl am Fuschlsee sein.

Löwe 23.07. – 23.08.

Die ewige Stadt Rom bietet die ideale Kulisse für die große Liebe. Ein Herz und eine Krone hat der Löwe zu verschenken. Überall fühlt man die Antike, kann im Forum Romanum oder am Kolosseum die Ära der römischen Kaiser spüren. Auf einer gemieteten Vespa kann der Löwe die Stadt erkunden – zum Beispiel an der Via Veneto entlang bis zum Trevibrunnen – um anschließend einen doppelten Espresso an der Bar vom Café Greco zu trinken. Am Abend, sofern es das Wetter es schon erlaubt, könnte ein Dinner auf einer der herrlichen Hotel-Dachterrassen das Erlebte abrunden.

Jungfrau 24.08. – 23.09.

Mal ganz romantisch in der Natur übernachten? Im Ferienpark Tripsdrill in Baden-Württemberg ist so ein Erlebnis in einer außergewöhnlichen Unterkunft möglich. Versteckt im Wald kann man in Baumhäusern eine ungewöhnliche Atmosphäre genießen. Ausgestattet mit allem Komfort kann man dort vom Alltag völlig ausspannen und sich ganz auf seinen Partner oder seine Partnerin konzentrieren. Der Geruch des Waldes, das Vogelgezwitscher und vielleicht auch das nächtliche Heulen eines Wolfes, könnten die Basis eines unvergesslichen Abenteuers sein.

Waage 24.09. – 23.10.

Ein Romantikwochenende mit ungewöhnlicher Überraschung ist das „Loveroom Package“ mit einem Helikopterflug im Berner Oberland in der Schweiz über das Jungfrau-Joch. In Interlaken gibt es besondere Angebote wie die Chalet Romantik, ein Fünf-Gang-Dinner sowie ein mit Rosen und Kerzen dekoriertes Zimmer beinhalten. Die guten Aspekte des Mars lassen die Waage offen für abenteuerliche Erlebnisse werden. Action und Natur gleichermaßen inspiriert sie und geben ihrer Partnerschaft einen neuartigen Kick.

Skorpion 24.10. – 22.11.

Wohl eine der romantischsten Städte der Welt ist Venedig. Ein Wochenend-Trip zu zweit in die sogenannte „Serenissima“ wird von Venus und Jupiter in diesen Wochen mehr als begünstigt. Als Skorpion einen Aperitif an der Bar oder auf der Dachterrasse des Hotels „Danieli“ genießen, eine abendliche Gondelfahrt machen und danach durch die Gassen wandern. Der Touristenstrom versiegt nach dem Abendessen etwas und die geheimnisvolle Atmosphäre vor dieser einzigartigen Kulisse kann den Skorpion und seinen Schatz auf einmalige Weise bezaubern.

Schütze 23.11. – 21.12

Paris, die Stadt der Liebe, kann den Schützen und seine Liebste oder seinen Liebsten ein neuartiges Gefühl in Sachen Erotik geben. Die Stadt ist für seine Cabarets und die prickelnden Shows in Nachtclubs wie dem Crazy Horse oder Moulin Rouge berühmt. Und wenn beide nach dem Besuch einer Show noch Austern schlürfen und perlenden Champagner trinken, wird die Verführung umso leichter sein. Auch einen Besuch wert ist das Montmartre: das ehemalige Künstlerviertel besticht noch heute durch seine pittoresken Häuschen und zauberhaften Restaurants.

Steinbock 22.12. – 20.01.

Saturn weckt im Steinbock das Interesse an nahegelegenen Orten für einen Wochenend-Trip. Ein Urlaub am Bodensee bietet Paaren idyllische Uferpromenaden, historische Altstädte und Naturstrände. Zu den Highlights des Bodensees gehören die Bregenzer Festspiele, die von Fachwerk dominierte Altstadt von Meersburg und die Blumeninsel Mainau. Auch eine Fahrt mit dem Zeppelin oder der Fähre bleiben unvergesslich. Das Inselhotel in Konstanz könnte ebenfalls der Anziehungspunkt für den Steinbock und sein Pendant sein.

Wassermann 21.02. – 19.02.

Die schönen Orte Ascona, Brissago oder Locarno, gelegen am Lago Maggiore in der italienischen Schweiz, können für den Wassermann und seine Partnerin oder seinen Partner die Kulisse für einen idealen Romantik-Trip bieten. Den Blick auf den See und die Berge im Hintergrund können sie dort von vielen besonderen Hotels aus genießen. Der Tessin bietet einen reizvollen Kontrast zwischen mediterranem Lebensgefühl, solider schweizerischer Bodenständigkeit und perfekt geführten Hotels mit entspannenden Wellnessangeboten, die ein Wochenende zu zweit noch erholsamer machen.

