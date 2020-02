Paar geht für Gratis-Kreuzfahrt skrupellos vor - und führt viele an der Nase herum

Betrug

Für eine Gratis-Kreuzfahrt legt sich mancher richtig ins Zeug, wie dieser Fall zeigt. Ein verheiratetes Paar versuchte es mit einer Betrugsmasche - und flog auf.

Ein verheiratetes Paar hat vorgegeben, sich nicht zu kennen, um an einer Dating-Show teilzunehmen.

Der Grund dafür war, dass die Show auf einer Kreuzfahrt stattfand - die sich die beiden nicht entgehen lassen wollten.

Der Fall ereignete sich in Spanien, der TV-Sender WarnerBros ITVP bezeichnete das Paar als "Lügner".

Paar mit Betrugsmasche: Lügen für eine Gratis-Kreuzfahrt

Das Paar namens Jero und Adriana ist eigentlich bereits seit vier Jahren verheiratet. Doch mit ihrer Ehe nahmen es die beiden, zumindest für einen Moment, nicht so genau: Sie gaben sich als Singles aus, um an einer Dating-Show des TV-Senders WarnerBros ITVP Spanien teilzunehmen. Und das alles nur, um eine kostenlose Kreuzfahrt* abzustauben. Die Dating-Show findet nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff* statt.

Una pareja tan encantadora como Adriana y Jero bien merecen que este momento tan especial siga igual... ¡O más! #FDCrucero1 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/LujFW0Q2ba — First dates (@firstdates_tv) January 13, 2020

Wie das spanische Portal El Mundo berichtete, habe sich der 67-jährige Jero an Bord des Kreuzfahrtschiffes* "MS Cruceros", auf dem die Show stattfand, dazu geäußert, dass er vor vielen Jahren eine Frau auf der Straße getroffen hatte, in die er sich sofort unsterblich verliebt habe. Er habe sie jedoch danach nie wiedergesehen. Er wolle sie daher nun während der Show kennenlernen. In Wirklichkeit ist er mit dieser Frau seit vier Jahren verheiratet.

"Es ist so, als seien wir schon sehr, sehr viele Jahre zusammen", soll Jero in der Show zu Adriana gesagt haben. Die beiden seien zum "perfekten Paar" der Sendung gewählt worden. Sie durften deswegen sogar eine Nacht in der "Deluxe Kabine" verbringen.

Aufgeflogen sind die beiden, als sie eine Nachbarin von ihnen bei dem TV-Sender gemeldet hatte und berichtete, dass Jero und Adriana verheiratet seien. Der TV-Sender bezeichnete die beiden als "einen Haufen Lügner".

