Auf Entdeckungstour: Fünf der schönsten Ferienstraßen Deutschlands, die Sie gesehen haben sollten

Roadtrip durch Deutschland

Erleben Sie auf den schönsten Ferienstraßen Deutschlands eine Reise durch atemberaubende Landschaften und historische Städte. Hier sind fünf unvergessliche Touren für Ihren nächsten Roadtrip.

Deutschland ist ein Land mit einer faszinierenden Geschichte, atemberaubenden Landschaften und zahlreichen kulturellen Schätzen. Eine wunderbare Möglichkeit, all dies zu entdecken, sind die Ferienstraßen, die sich durch das Land schlängeln und dabei reizvolle Orte, historische Städte und spektakuläre Natur miteinander verbinden. Ob mit dem Auto, dem Motorrad oder dem Fahrrad – auf diesen Straßen lässt sich Deutschland in all seinen Facetten erleben.

Mittelalterliches Flair: Die Romantische Straße

Die Romantische Straße ist wohl eine der bekanntesten Ferienstraßen Deutschlands. Die Route führt auf rund 460 Kilometern von Würzburg bis nach Füssen und bietet reichlich Abwechslung: von mittelalterlichen Städten wie Rothenburg ob der Tauber über idyllische Landschaften bis hin zum weltberühmten Schloss Neuschwanstein. Besonders im Sommer sind die zahlreichen Feste entlang der Route ein Highlight – zum Beispiel der Augsburger Plärrer oder das Mozartfest in Würzburg.

Natur pur: Die Deutsche Alleenstraße

Die Deutsche Alleenstraße erstreckt sich über rund 2.900 Kilometer von der Ostsee auf Rügen bis zum Bodensee. Unterwegs erleben Sie die wunderschöne mecklenburgische Seenplatte, die beeindruckende Vulkanlandschaft Thüringens oder die sanften Hügel der Schwäbischen Alb. Aber auch historische Städte wie das UNESCO-Weltkulturerbe Quedlinburg oder das malerische Wismar liegen auf dem Weg. Die gesamte Strecke führt durch zehn Bundesländer und lässt sich in ebenso vielen Etappen bewältigen.

+ Die Deutsche Alleenstraße führt von der Ostsee bis hin zum Bodensee. © Arnulf Hettrich/Imago

Eine Zeitreise: Die Burgenstraße

Wer sich für die Geschichte Deutschlands interessiert, wird die Burgenstraße lieben. Auf rund 1.200 Kilometern reiht sich eine Burg an die nächste, von den kurpfälzischen Schlössern in Heidelberg und Schwetzingen bis hin zu den Festungen in Coburg, Kronach und Kulmbach. Startpunkt der Strecke ist die Stadt Mannheim in Baden-Württemberg und führt bis über die tschechische Grenze nach Prag. Landschaftliche Highlights sind das Neckartal, die Fränkische Schweiz, der Frankenwald und das Fichtelgebirge. Am Verlauf der Autoroute orientiert sich übrigens auch der Radweg „Burgenstraße“ – für diejenigen, die noch mehr von der Natur erleben wollen.

Sagenumwobene Orte: Die Deutsche Märchenstraße

Die Deutsche Märchenstraße führt auf rund 600 Kilometern von Hanau nach Bremen und ist perfekt für Groß und Klein, die sich auf die Spuren der Brüder Grimm begeben möchten. Unterwegs gibt es zahlreiche Orte zu entdecken, an denen Märchen ihren Ursprung haben, wie zum Beispiel die Sababurg in Hessen, bekannt als Dornröschenschloss. Ebenfalls sehenswert ist das Alsfelder Märchenhaus, der Frau-Holle-Teich am Rand des Hohen Meißners oder die Stadt Hameln, die als Schauplatz für die Sage vom Rattenfänger bekannt ist.

Genussvolle Weinreise: Die Deutsche Weinstraße

Ein Eldorado für Weinliebhaber ist die etwa 85 Kilometer lange Deutsche Weinstraße, die im Süden an der Grenze zu Frankreich bis nach Schweigen führt. Die Strecke führt durch das malerische Pfälzer Weinanbaugebiet hindurch und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Weinproben und Weinbergwanderungen. Zudem ist die Region für Spezialitäten wie Saumagen, Leberknödel und weißer Spargel bekannt. Im Herbst finden zahlreiche Weinfeste entlang der Strecke statt und sorgen für eine gesellige Atmosphäre. Wer sich im März auf den Weg macht, hat obendrein die Gelegenheit, die Mandelblüte zu erleben.

