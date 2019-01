Frau wird am Flughafen beim Schmuggeln erwischt - was sie bei sich trug, schockiert

Skurril

Eine Frau verhält sich am Kinmen Airport so seltsam, dass Zollbeamte sie aufhalten. Und tatsächlich: Die Frau hatte etwas geschmuggelt, was man kaum glauben mag.

Eine Taiwanerin war auf ihrer Rückreise von China am Flughafen der Insel Kinmen aufgehalten und durchsucht worden. Durch ihr Verhalten hatte sie die Aufmerksamkeit der Zollbeamten auf sich gezogen - zurecht, wie sich herausstellte.

24 Rennmäuse an die Beine gebunden

Die Frau habe einen merkwürdigen Gang gehabt, wie das Portal Mirror berichtet. Daher seien Zollbeamten bei einer eigentlich routinemäßigen Zollkontrolle auf sie aufmerksam geworden.

Die Beamten staunten wahrscheinlich nicht schlecht, als sie bei der Frau 24 Rennmäuse fanden, die sie um ihre Beine geschnallt hatte. Die Nager waren in kleinen Tüten verpackt und von dem Rock der Frau bedeckt.

Die Taiwanerin soll erklärt haben, dass sie die Tiere, die sie angeblich aus einem Tierfachgeschäft in China gekauft hatte, für Freunde in ihrer Heimat hatte mitnehmen wollen. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass sie die Rennmäuse im Auftrag eines taiwanischen Schmuggelrings durch den Flughafen schleusen sollte.

Die kleinen Tiere wurden schließlich eingeschläfert und die Frau wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten angeklagt.

