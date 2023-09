„Keinerlei Urlaubsatmosphäre zu keiner Minute“: Frau polarisiert mit Beschwerde über Kreuzfahrt

Ganz schön sauer

Waren Sie schon einmal auf Kreuzfahrt? Hatten Sie bestimmte Erwartungen vorab? Eine Frau scheint in ihren Erwartung bitter enttäuscht worden zu sein.

So könnte man den wütenden Eintrag einer Frau in einer Facebook-Gruppe vielleicht erklären. Sehr ausführlich schildert sie darin ihre misslungene Kreuzfahrt mit Costa Kreuzfahrten. In den Kommentaren jedoch finden sich ebenso viele Gegenstimmen von Costa-Fans.

Kreuzfahrt: Frau beklagt „unprofessionellen und großteils unfreundlichen Service“

„Ich finde es schade, dass man bei einem kritischen Post einen Ansturm der Entrüstung erwarten kann. Jeder berichtet über seine Erfahrungen und Empfindungen“, beginnt die Frau ihren Eintrag in der Facebook Gruppe der Costa Kreuzfahrten Fans.

„Ich war mit der Familie am 30.06. für eine Woche auf der Firenze (Schiff der Flotte von Costa Kreuzfahrten, Anm. d. Red.). Das erste und definitiv das letzte Mal“, heißt es weiter. Schließlich sei sie selbst gelernte Tourismuskauffrau. Sie kenne sich also über ihren eigenen Job sehr gut mit Kreuzfahrten aus. Ihr Fazit nach der Reise: „Meinen Kunden werde ich diese Reederei auf keinen Fall vermitteln, da ich auch keinerlei Urlaubsatmosphäre zu keiner Minute auf dem Schiff verspüren konnte.“ Hartes Urteil. Doch was sind die Gründe dafür?

Diese folgen auch sogleich. So schreibt die Frau weiter: „Die Costa ist für Urlauber, die wenig Anspruch besitzen und (günstig) mal eine Kreuzfahrt machen möchten. Wobei es für diesen unprofessionellen und großteils unfreundlichen Service noch zu teuer ist. Und macht euch nicht wegen dem Dresscode verrückt.... Da herrscht keiner!“ Beim Abendessen im Büffet säßen die Gäste teils in Badeklamotten am Tisch. Grundsätzlich sei es „lächerlich“, es überhaupt Restaurant zu nennen.

„Das Essen im Hauptrestaurant ist nur für Leute gut, die sich mit wirklichem Restaurantessen nicht sehr gut auskennen“, schreibt die offensichtlich nachhaltig erboste Passagierin weiter. „Viel mehr gleicht es vorm Servieren Krankenhausessen durch die Warmhaltetechnik (was absolut wie auch im Krankenhaus nicht funktioniert) und dann beim Servieren ist es halt auch nur Conveniencefood.“ Sie könne der Reise keine positive Bewertung abgewinnen und würde auch niemandem empfehlen, eine Reise mit der Kreuzfahrtlinie anzutreten, so ihr – natürlich sehr subjektives – Fazit.

Kreuzfahrt-Urlaub: Unschöne Wahrheiten, die alle kennen sollten Auf den Meeren gelten andere Schadstoff-Regelungen als an Land. Doch warum ist das so? Bisher gibt es keine gesetzlichen Vorschriften für Rußpartikelfilter im Schiffsbetrieb. Kreuz- und Frachtschiffe können daher ohne Einschränkungen auf den Meeren umherfahren. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) fordert die Kreuzfahrtreedereien daher auf, auf Schiffsdiesel für Kreuzfahrten umzusteigen sowie flächendeckend Rußpartikelfilter und Stickoxidkatalysatoren an Bord einzusetzen. © Frank Bienewald/Imago Der Energieverbrauch eines Kreuzfahrtschiffes ist nicht auf die Fahrten auf dem Meer begrenzt. Auch bei Landgängen sowie dem Ein- und Auschecken müssen wird Energie benötigt. Gastronomie, Klimaanlagen und Licht laufen in dieser Zeit weiter, obwohl keine Passagiere an Bord sind. © imago Kreuzfahrtschiffe schaden der Umwelt auch durch enormen Ausstoß von Treibhausgasen. Bei jeder Fahrt fallen Umwengen CO2- Feinstaub- und Stickoxid-Emissionen an. Dem Umweltbundesamt (UBA) zu Folge verbraucht eine Person bei einer einwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt rund 1,9 Tonnen CO2-Äquivalent – An- und Abreise sind dabei nicht mit einberechnet. Zum Vergleich: Ein Mensch in Deutschland verbraucht jährlich 1,5 Tonnen CO2-Äquivalent. © Katrin May/Imago Die meisten Kreuzfahrtschiffe werden immer größer. Sie können mehr Touristen aufnehmen, und sind länger auf den Meeren unterwegs – davon profitieren vor allem die Reedereien. Denn je mehr Menschen verpflegt werden können, umso mehr Geld wird an Bord verdient. © Andy Dean/Imago Rialto Brücke in Venedig. Angefahrene Urlaubsorte profitieren kaum von Landgängen. Die Urlaubsströme belasten dagegen vielmehr beliebte Reiseziele wie Barcelona und Venedig. Denn wenn sich plötzlich bis zu 6.000 Kreuzfahrer durch die engen Gassen der Städte zwängen, bleibt von der entspannten Urlaubs-Athmosphäre nicht mehr viel übrig. Die gute Nachricht: Venedig verbannt die Schiffsriesen in Zukunft vor die Stadt, um die einzigartigen Gebäude und Grachten zu schützen. © Frank Bienewald/Imago Ein rotes Schiff auf schwarzem Hintergrund. Schlechte Arbeitsverhältnisse auf dem Schiff: Viele Beschäftigte, die auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten, verdienen lediglich 450 bis 700 Euro pro Monat - und das bei einem Arbeitspensum von bis zu 70 Stunden pro Woche. © maxkabakov/Imago Vendig riesiges Kreuzfahrtschiff Schiffsabgase belasten nicht nur die Meere. Auch die angefahrenen Hafenstädte leiden unter der von den Schiffen verursachten Luftverschmutzung. Die ultrafeinen Partikel sorgen insbesondere an den Kreuzfahrt- und Fährterminals für eine Überschreitung der empfohlenen Grenzwerte. Dies stellt eine Gefährdung für die dort arbeitenden Menschen dar, denn Feinstaub kann im schlimmsten Fall zu Herz-Kreislauf-Beschwerden und Atemwegserkrankungen führen. © viennaslide/Imago Es ist Wasser hinter einem Kreuzfahrtschiff zu sehen. Die meisten Kreuzfahrtschiffe werden immer noch mit Schweröl betrieben. Der Kraftstoff muss nicht nur energieintensiv aufbereitet werden. Das umwelt- und gesundheitsschädliche Schweröl ist zudem mit besonders vielen Schadstoffen belastet. Das durch die Destillation von Erdöl entstehende Schweröl ist auf dem Land verboten. Auf See hat es jedoch gravierende Auswirkungen: Kommt es zu einem Unfall, verteilt sich das Öl im Meer und schadet so Tieren und dem Ökosystem nachhaltig. © Roshchyn/Imago Eine Malteser Flagge auf einem Kreuzfahrtschiff. Um Steuern zu sparen, fahren viele Kreuzfahrtschiffe unter „fremden“ Flaggen. Kreuzfahrtschiffe werden nicht selten „ausgeflaggt“ in Steuerparadiese wie Malta, Bahamas oder Liberia. Unter „Ausflaggung“ versteht man dabei die Registrierung des Schiffs in einem vom Land des Schiffseigentümers abweichenden Land. © xhansennx/Imago Korallen die während des El Niño 2015 auf Hawaii, USA durch warme Meerestemperaturen gebleicht wurden. Obwohl Umweltzonen helfen, die Auswirkungen des Schweröls einzudämmen, gibt es immer noch zu wenige schadstofffreie Zonen in den Weltmeeren. In sogenannten Emissionskontrollgebieten ist der Einsatz von Schweröl verboten. Es darf also nur der schwefelarmer Schiffsdiesel verwendet werden. Dazu zählen in Europa der Ärmelkanal, Nord- und Ostsee. Saubere Kraftstoffe sowie Kraftstoffe auf Basis erneuerbarer Energien könnten die Verschmutzungen verringern. © Nature Picture Library/IMAGO

Costa Kreuzfahrten: Fans schalten sich ein und schildern positive Erlebnisse

So viel negatives Feedback – dabei hat Costa Kreuzfahrten erst kürzlich mit einer neuen Promotion begonnen. Darin wird ein neues All-Inclusive-Angebot beworben mit Drinks, Vollpension und mehr, wie das Portal fvw berichtet. Die Aktion umfasse die Abfahrten von Oktober 2023 bis August 2024.

Und auch in den Kommentaren unter dem wütenden Post gibt es Stimmen, die die Aufregung um die Costa-Kreuzfahrt so gar nicht nachvollziehen können. So heißt es etwa: „Wir sind schon oft mit MSC gefahren und machen jetzt unsere erste Tour mit der Costa Firenze. Wir haben nur positive Erlebnisse gehabt. Tolle Ausflüge. Lecker Essen. Nette Leute kennengelernt, wo wir heute noch mit Kontakt haben oder schon eine zweite Kreuzfahrt gefahren sind. Wir buchen immer Balkonkabine, wo man sich auch mal zurückziehen kann. Somit können wir sagen das es uns bis jetzt immer gefallen hat.“

Eine andere Facebook-Userin schreibt: „Ich war auf Schiffen der Costaflotte und kann nur das Beste berichten was Personal, Restaurants, Essen, Organisation usw. betrifft. In Kürze geht‘s auf die nächste Reise – für mich bleibt es bei Costa, und die Fachfrau hat bestimmt Vorteile, wenn sie so negativ berichtet, finde ich nicht ok.“

Positives Feedback zieht sich durch viele der Kommentare, so heißt es etwa: „Wir waren im Juni mit Costa Deliziosa unterwegs und es gab nichts zu beanstanden. Essen war immer gut, alles sauber und Ruhe genossen wir auf unseren Balkon. Ich würde wieder mit Costa fahren.“ Geschmäcker sind einfach verschieden.

