Fluglinie lässt Passagiere wie im Zug in Vierergruppen zusammen sitzen

Wer gerne mit dem Flugzeug verreist, kennt die klassische Anordnung der Sitze an Bord. Aber saßen Sie Ihren Mitreisenden auch schon einmal gegenüber?

Schon im Zug meiden einige Reisende Sitzgruppen und Abteile und lassen sich lieber in den Zweierreihen nieder. Viele Menschen sitzen nicht gerne gegen die Fahrtrichtung, weil Ihnen schnell übel wird. Andere finden sich ungern gegenüber von fremden Menschen wieder, die während einer fünfstündigen Zugreise Knie an Knie sitzen und sie beim Kopfheben auch noch direkt anschauen müssen. Diese Option zukünftig auch auf Langstreckenflügen ertragen zu müssen, klingt dann wohl eher weniger verlockend.

Vierergruppen im Flugzeug: Sitzen wir in Zukunft so beim Fliegen?

Wie die TikTok-Nutzerin @meganhomme auf Ihrem Account in einem nur fünf Sekunden langen Videoclip aus dem Flugzeug teilte, habe sie selbst noch nie eine solche Anordnung der Sitze im Flieger gesehen. Mit drei weiteren Passagieren teilt sich die junge Frau eine Vierergruppe und sitzt so zwei Mitreisenden, ähnlich wie in den meisten Zügen, gegenüber. Mit 900 Tausend Likes ging das Video auf der Plattform viral. Der ungewöhnliche Anblick wirft auch bei flugerfahrenen Nutzern viele Fragen auf, wie zum Beispiel, wo nun das Handgepäck verstaut werden soll.

Ob das nun der neue Flug-Trend wird und sämtliche Fluggesellschaften Ihre Sitzanordnungen umstrukturieren, ist allerdings eher zweifelhaft. Vielmehr wirkt diese Sitzgruppe nahe dem Notausgang wie eine angepasste Lösung.

TikTok-User amüsieren sich köstlich:

Nicht nur die Erstellerin des TikToks findet diese skurrile Anordnung der Sitze im Flugzeug etwas befremdlich. Viele Kommentare unter dem Video lassen darauf schließen, dass sich andere TikTok-Nutzer in einer solchen Sitzgruppierung auch nicht wirklich wohlfühlen würden.

Abkühlung im Urlaub: Zehn erfrischende Reiseziele im Sommer Urlauber, die einen kühlen Sommerurlaub verbringen möchten, sind laut der Umfrage besonders gut in der norwegischen Hauptstadt Oslo aufgehoben. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 21,6 Grad Celsius und etwa 7,5 Stunden Sonne im Juli und August wird es Reisenden hier nicht zu heiß. Die Stadt hat dabei viel zu bieten: Lange Spaziergänge entlang des Fjords, Entspannung in der Natur und Kultur in den zahlreichen Museen bieten für jeden Geschmack etwas. © Imaginechina-Tuchong/Imago Die ehemalige Industriestadt Bilbao in Spanien hat sich in den letzten Jahren zu einer der hippsten Großstädte in Europa gewandelt. Zu verdanken hat Bilbao dies unter anderem den zahlreichen Kunstwerken, die es überall in der Stadt zu bestaunen gibt. Abkühlung finden Kunstliebhaber dabei bei angenehmen 19,2 Grad im Juli und August sowie täglich etwa 7,5 Stunden Sonnenschein. © stock&people/Imago Die zweitgrößte Stadt der Niederlande ist nur wenigen Urlaubern ein Begriff. Dabei bietet Rotterdam mit 21,25 Grad Celsius im Juli und August ein angenehmes Reise-Klima. Egal ob Architektur, Geschichte oder Kunst – die unterschätzte Metropole hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. © Pond5/Imago Rügen: Auf etwa 580 Küstenkilometer und knapp 1000 Quadratkilometer finden Urlauber ausreichend Platz zum Abkühlen. Kein Ort auf der Insel liegt weiter als sieben Kilometer vom Wasser entfernt. Die zahlreichen Sandstrände und Badestellen laden zum Verweilen ein. Dabei bietet die größte Insel Deutschlands im Jahr rund 2000 Stunden Sonnenschein. © Andreas Vitting/Imago Es ist der Pier in Scheveningen, Den Haag, Niederlande zu sehen. Mit nur 500.000 Einwohnern ist Den Haag die drittgrößte Stadt der Niederlande. Neben dem Sitz des Internationalen Gerichtshofs und der Residenz der Königin hat die niederländische Metropole Urlaubern einiges zu bieten. Mit durchschnittlich 17,9 Grad Celsius und rund 9,7 Sonnenstunden pro Tag wird es Reisenden in der niederländischen Küstenstadt nicht zu warm. Ihre Zeit können Sie sich zudem bei den zahlreichen Wassersportaktivitäten, beim Shopping oder Essen in den vielen hochklassigen Restaurants vertreiben. © fokkebok/Imago Beleuchtete Brücke in Malmö, Schweden. Die drittgrößte Stadt Schwedens ist wie Stockholm und Göteborg bekannt für ihre moderne Architektur. Mit nur rund 21,1 Grad Celsius im Juli und August können Urlauber der Sommerhitze hier gut entkommen. Malmö bietet neben historischen Sehenswürdigkeiten zudem eine kulturelle Vielfalt und lebendige Atmosphäre. © A. Tamboly/Imago Wassersportkomplex in Aarhus. Die dänische Stadt Aarhus bietet Urlaubern mit durchschnittlich 9,8 Stunden Sonnenschein und 17,5 Grad Celsius im Juli und August gute Bedingungen für Erkundungstouren. Egal ob es die Besucher in eines der zahlreichen Museen oder an den Strand zieht – in Aarhus kommt jeder auf seine Kosten. © imageBROKER/imago Es ist ein See und eine Insel in Lappland, Finnland zu sehen. Der Ort Rovaniemi ist bisher kaum als Sommerreiseziel bekannt. Vielmehr wird der Hauptstadt der nordfinnischen Region Lappland nachgesagt, die Heimat des Weihnachtsmannes zu sein. Flüsse, Wälder und Seen laden jedoch auch in den Sommermonaten zu ausgiebigen Wanderungen und Kanufahrten ein. Während die Sonne im Juli und August etwa 19 Stunden am Tag scheint, bleiben die Durchschnittstemperaturen auch in den heißen Monaten mit 16 bis 18 Grad eher frisch. © Pond5/Imago Es ist eine Aufnahme eines Dorfes auf Madeira zu sehen. Die zu Portugal gehörende Insel Madeira liegt viele Meilen vom Festland entfernt. Etwa 951 Kilometer südwestlich von Lissabon, mitten im Atlantischen Ozean ist Madeira für Naturliebhaber und Abenteurer jedoch ein wahres Paradies. Auch das milde Klima überzeugt: Mit nur durchschnittlich 24,5 Grad Celsius im Juli und August ist es auf der Insel mehr als gut auszuhalten. © stock&people/Imago Es ist eine Aufnahme Kopenhagens zu sehen. Die Hauptstadt von Dänemark bietet Urlaubern historische Schönheit und zeitgenössische Kunst. Bei Urlaubern ist Kopenhagen aber auch wegen seines kühlen Klimas beliebt. Bei durchschnittlichen 17,6 Grad Celsius im Juli und August lässt sich während den rund 10,1 Sonnenstunden am Tag problemlos etwas unternehmen. © vichie81/Imago

„Wie unangenehm ist das bitte“

„Ich stelle mir starten und landen sehr komisch vor, wenn man falsch herum sitzt“

„Vierergruppe okay! Aber fremde Leute? Nein danke“

„Oh mein Gott, wie schlimm ist das? Würde sterben“

„Mit meiner Übelkeit beim Fliegen, kann ich nur vorwärts sitzen“

Wer seinen Mitreisenden auf dem Weg in den Urlaub gerne gegenüber sitzt, sollte auch in Zukunft vorzugsweise mit dem Zug, anstatt mit dem Flugzeug reisen.

