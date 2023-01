Strenge Regeln im Flugzeug: Pilot und Co-Pilot dürfen nie dasselbe Gericht essen

Sicherheitsvorkehrungen

Um das Fliegen sicher zu gestalten, gelten oft sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehört auch, dass Pilot und Co-Pilot nicht dasselbe essen dürfen.

Selbst, wer schon viele Male geflogen ist, weiß oft nicht, was eigentlich hinter den Kulissen eines Fluges passiert – ob es nun geheime Signale des Kabinenpersonals oder die versteckten Schlafmöglichkeiten für die Cockpit-Crew und Besatzung sind. Was aber schon allein beim Security-Check am Flughafen klar wird, ist, dass beim Fliegen zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen gelten. Viele davon sind bekannt – und andere betreffen wiederum nur die Crew. Wussten Sie zum Beispiel, dass Pilot und Co-Pilot nicht dieselbe Mahlzeit zu sich nehmen dürfen?

+ Für Piloten gelten im Flugzeug strenge Regeln. © Panthermedia/Imago

Flugzeug: Mitarbeiter verraten, warum bei den Mahlzeiten strenge Vorsichtsmaßnahmen herrschen

Bereits mehrere Insider haben diese Informationen in sozialen Netzwerken verraten. Darunter die TikTok-Nutzerin „Daniboy“, welche als Flugbegleiterin arbeitet: „Wusstet ihr, dass der Pilot und der Co-Pilot während des Fluges nicht dieselbe Mahlzeit essen dürfen?“, fragte sie vor einiger Zeit in einem kurzen Clip. Damit solle sichergestellt werden, dass nicht beide krank werden, wenn das Essen verunreinigt war. In einem Flugzeug wäre es wohl fatal, wenn beide Piloten plötzlich fluguntauglich wären – und niemand mehr die Maschine steuern könnte.

Piloten bestätigen „Mythos“ um Mahlzeit

Auch der Pilot Harrison Murray gibt auf TikTok regelmäßig Einblicke in seinen Berufsalltag und beantwortete die Frage eines Nutzers bezüglich der verschiedenen Mahlzeiten für Pilot und Co-Pilot mit den Worten: „Das ist absolut richtig.“ Persönlich würde er nur die Sandwiches essen, da die Mahlzeiten an Bord nicht gut seien.

Vor einigen Jahren bestätigte auch ein Linienpilot gegenüber dem Branchenportal aerotelegraph.com, dass Pilot und Co-Pilot als Vorsichtsmaßnahme nicht dieselbe Mahlzeit wählen dürften. „Keine andere Krankheit kann eine ganze Crew so schnell lahmlegen, wie eine Lebensmittelvergiftung“, heißt es. Das gelte aber nicht nur für die Zeit im Cockpit, sondern auch für Aufenthalte über Nacht an den Reisedestinationen. Außerdem sei generell vorgeschrieben, dass Piloten regelmäßig, auch während der Arbeit, Nahrung zu sich nehmen müssen.

