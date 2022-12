Mann täuscht Heiratsantrag vor, um im Flugzeug kostenlosen Champagner zu bekommen

TikTok-Video

Ein TikTok-User täuschte während eines Fluges einen Heiratsantrag an eine Freundin vor – nur um kostenlos Champagner zu bekommen. Die Crew weinte sogar vor Rührung.

„Vor zweieinhalb Jahren haben Aliza und ich uns während eines Fluges nach New York City getroffen. Jeder Moment seither war absolut magisch“, erzählt der TikToker Roman Romero vor versammelter Crew und den anderen Passagieren, während er im Mittelgang eines Flugzeuges steht. Der Moment wurde von einem Mitreisenden oder vielleicht auch Freund des TikTokers per Kamera eingefangen. Im Hintergrund ist das Lufthansa-Logo zu sehen, was darauf hindeutet, dass die Geschichte in einem Flieger der deutschen Airline stattfand. „Du bist die wunderschönste Frau, die ich kenne, sowohl äußerlich als auch innerlich“, erklärt Romero weiter. Er wolle den Rest seines Lebens mit ihr verbringen und: „Aliza, willst du mich heiraten?“, fragt er schließlich auf Knien.

Fake-Heiratsantrag für kostenlosen Champagner: TikTok-Nutzer haben Mitleid mit Flugzeug-Crew

Was wohl zu ahnen scheint: Bei dem Heiratsantrag handelt es sich um eine Täuschung, Aliza und Roman sind eigentlich nur gute Freunde. Seine kleine List offenbarte er letztendlich auf TikTok, wo er den Clip zu seiner Aktion teilte: „Das eine Mal, als ich während eines langen Fluges einen Heiratsantrag für eine Freundin vorgetäuscht habe, um Champagner inklusive kostenlosem Nachfüllen zu bekommen.“ Das Video wurde dort bereits im Jahr 2020 gepostet, doch nun wurde die Geschichte erneut vom britischen Online-Portal The Sun aufgegriffen.

In den Kommentaren zeigen sich TikTok-Nutzer belustigt von der Aktion: „Ich lache so heftig, aber gleichzeitig denke ich, dass das so falsch ist“, schreibt zum Beispiel ein User. Vielen anderen geht es ähnlich: Zwar feiern sie Roman für seine Idee, doch das schlechte Gewissen gegenüber der getäuschten Crew ist ebenso groß. Im Video ist nämlich auch zu sehen, wie die Belegschaft dem „frischverlobtem Paar“ ein Ständchen inklusive instrumentaler Begleitung singt – manche Mitglieder der Crew sind gar so gerührt, dass sie sich Tränen aus den Augen wischen. „Ich fühle mich so schlecht, weil sich der Mann mit der Ukulele so viel Mühe gegeben hat“, meint ein Nutzer. Aufgeflogen ist das Fake-Pärchen während des Fluges offenbar nicht. Auf TikTok erreichte das Video aber insgesamt 19,8 Millionen User.

Rubriklistenbild: © TikTok/romanromero89