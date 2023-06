Reisen im Flugzeug: Welche Sitzplätze statistisch gesehen die sichersten sind

Unglücke in der Luftfahrt

Viele Menschen fliegen nicht besonders gerne – oft aus Angst vor einem Unglück. Doch wo im Flugzeug sind statistisch gesehen eigentlich die sichersten Sitzplätze?

Mit dem Fliegen ist das so eine Sache: Manche Menschen können gar nicht genug davon bekommen, und machen beispielsweise – wenn sie es sich leisten können – sogar einen Segelflugschein. Für andere dagegen ist eine Reise mit dem Flugzeug ein notwendiges Übel, um an den Urlaubsort zu gelangen. Tatsächlich gibt es für Piloten Flughäfen, auf denen die Landung besonders schwierig ist. Und auch wenn es statisch extrem selten passiert: Viele Passagiere denken schon von vor dem Start über eine Notlandung oder einen Absturz nach. Schnell taucht die Frage auf: Welche Sitzplätze sind statistisch gesehen die sichersten in einem Flugzeug?

+ Auswertungen zeigen, welche Plätze im Flugzeug statistisch gesehen die sichersten sind. (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago

Notsituationen im Flugzeug: „Brace Position“ soll Überlebenschancen erhöhen

Rein statistisch gesehen, gilt das Flugzeug als sehr sicheres Verkehrsmittel: Millionen Male starten und landen Flieger jedes Jahr – und nur extrem selten passiert etwas. Wenn allerdings ein Flugzeug tatsächlich abstürzt, endet ein solches Unglück oft mit vielen Toten. Mit Sicherheitsmaßnahmen wie der „Brace Position“ wird versucht, die Überlebenschancen etwa bei einer Notlandung oder Notwasserung zu erhöhen. Tatsächlich gibt es in einem Flugzeug aber Sitzplätze, die statistisch gesehen sicherer sind als andere. Das Time Magazine hat dazu bereits im Jahr 2015 Daten der Federal Aviation Administration (FAA) ausgewertet.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Auswertung von Flugzeugunglücken: Die sichersten Plätze befinden sich im hinteren Drittel

Dabei wurden die Sitzpläne von 17 Flugzeugunglücken untersucht: Der älteste stammte aus dem Jahr 1985, der neueste aus dem Jahr 2000. Das Ergebnis: Die sichersten Plätze befinden sich im hinteren Drittel des Flugzeugs – hier liegt die Sterblichkeitsrate bei „nur“ 32 Prozent. Im mittleren Drittel liegt sie bei 39 Prozent, im vorderen Drittel bei 38 Prozent.

Reisen im Flugzeug: Höhere Überlebenschance in der Mittelreihe

Wer es noch genauer wissen möchte: Die geringste Sterberate (28 Prozent) wies die mittlere Sitzreihe im hinteren Teil des Flugzeugs auf. Am gefährlichsten waren die Gang-Plätze im mittleren Drittel des Flugzeugs mit einer Sterberate von 44 Prozent. Warum die mittlere Sitzreihe sicherer ist, erklärt Luftfahrtexperte Doug Drury in einem Beitrag für The Conversation ziemlich simpel: Es liege einfach daran, dass man durch die Personen links und rechts einen Puffer habe.

Rubriklistenbild: © Addictive Stock/Imago