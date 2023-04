Mallorca-Flieger auf dem Weg nach Frankfurt von Blitz getroffen: Wie gefährlich ist so etwas?

Wetterphänomene

Kürzlich wurde ein Flieger auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt von einem Blitz getroffen. Da stellt sich die Frage: Ist so etwas gefährlich?

Sobald ein Gewitter aufzieht, ist das für die meisten der Wink, sich schnell in ein Gebäude zurückzuziehen. Im Flugzeug ist das allerdings nicht so einfach möglich. Erst vor Kurzem (31. März) wurde ein Flugzeug der Lufthansa mit der Flugnummer LH1531 auf einem Flug von Mallorca nach Frankfurt von einem Blitz getroffen, wie die Frankfurter Neue Presse berichtet – über dem Rhein-Main-Gebiet herrscht zu diesem Zeitpunkt ein Gewitter. Trotzdem landete die Maschine wie geplant um 14.34 Uhr am Flughafen Frankfurt. Ein Passagier berichtete laut dem Luftfahrtportal Aviation Herald, dass er den Blitzeinschlag im Anflug auf Frankfurt gesehen habe. Ansonsten bekamen die Reisenden davon offenbar wenig mit.

Blitzeinschlag beim Flugzeug: Kann er für die Passagiere gefährlich werden?

Passagiere selbst können nicht vom Blitz getroffen werden, da die Umhüllung der Flugzeuge sie zu einem sogenannten faradayschen Käfig macht – genauso wie bei Autos. Die Elektrizität trifft auf die Maschine, wird am Rumpf entlang abgeleitet und verlässt die Maschine wieder, wie das Luftfahrtportal Aerotelegraph.com berichtet. In den Innenraum dringt nichts. Ob Passagiere etwas von einem Blitzschlag mitbekommen, kann ganz unterschiedlich sein. Manche berichten von einem lauten Knall oder einem hellen Lichtblitz. Andere wiederum bemerken gar nichts.

+ Bei Gewitter kann es zu Blitzeinschlägen kommen – auch an Flugzeugen. © Hanno Bode/Imago

Kann ein Blitzeinschlag das Flugzeug beschädigen?

Generell können die Folgen eines Blitzschlags von „überhaupt nicht bemerkt bis hin zum Ausfall einiger oder unter Umständen auch aller Instrumente führen“, sagt das Luftfahrtbundesamt (LBA) laut dem Branchenportal Reisereporter. Die Spannbreite ist also sehr groß: In vielen Fällen kann das Flugzeug ohne Einschränkungen weiterfliegen, es bleiben maximal Brandflecken auf der Hülle zurück – manchmal muss es aber umkehren oder zwischenlanden.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

So können theoretisch Systeme auf eine Weise beschädigt werden, „dass keinerlei Informationen mehr zur Verfügung stehen und somit ein Weiterflug unmöglich ist.“ In der Regel seien Systeme im Flugzeug aber immer mehrfach angelegt, darunter Sensoren, Bordelektronik und Antennen. Ein Flugkapitän bestätigte auch gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), dass alle Systeme mehrfach gesichert und auf „elektromagnetische Impulse“ hin getestet seien. Der Ausfall aller Anlagen sei deshalb laut LBA „höchst unwahrscheinlich“ – aber trotzdem im Bereich des Möglichen.

Wie oft werden Flugzeuge vom Blitz getroffen?

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat errechnet, dass jedes Flugzeug der gesamten Flotte des Landes mindestens einmal im Jahr von einem Blitz getroffen wird. Es handelt sich bei diesem Phänomen also um keine Seltenheit. Gewitter würden aber in der Regel umflogen werden, wie der Pilot Torsten Adams dem Reisereporter mitteilt: „Wir halten etwa 50 bis 60 Kilometer Mindestabstand.“ Wetterdienste warnen die Piloten davor, wenn sich ein Gewitter in der Nähe befindet. Sollte es tatsächlich zu einem Blitzeinschlag kommen, muss die Crew dies dokumentieren. Die Maschine wird dann bei der Landung auf Schäden überprüft.

Rubriklistenbild: © Hanno Bode/Imago