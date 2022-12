Steigende Preise für Flugtickets: Womit Reisende 2023 rechnen müssen

Zahlen zeigen es

Nicht nur für Flüge zu beliebten Reisezielen in Italien oder der Türkei müssen Urlauber im neuen Jahr teils deutlich mehr bezahlen, wie eine Auswertung ergeben hat.

Wer 2023 in den Urlaub fliegen will, muss mit teils deutlich höheren Ticketpreisen rechnen. Bei einigen Flugreisen würden die Preise im Vergleich zum Vorjahr sogar um bis zu 60 Prozent steigen, wie RND.de unter Berufung auf eine aktuelle Auswertung des Vergleichsanbieters Swoodoo berichtete.

Steigende Preise für Flugtickets laut Auswertung – auch Ziele in Italien betroffen

Davon betroffen sind auch einige beliebte Reiseziele in Italien. Wie die Auswertung ergeben habe, müssten Urlauber für Flüge nach Florenz 2023 „durchschnittlich 100 Euro mehr zahlen als 2022. Statt 179 Euro werden künftig 279 Euro fällig, ein Preisanstieg um 56 Prozent“. Die Ticketpreise für Genua würden zudem von im Schnitt „169 auf 274 Euro“ klettern, ein Plus von 62 Prozent. Teurer würden zudem Flüge nach Bologna, wo ein Ticket im Jahr 2023 „im Schnitt“ 188 Euro koste – dem Bericht zufolge ein Plus von 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

+ Auch das Fliegen wird im neuen Jahr oft merklich teurer. (Archivbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Steigende Flugpreise 2023 für manche Urlaubsziele in der Türkei

Auch Urlaubsziele in der Türkei seien betroffen: „Für Flüge in die Stadt Zonguldak an der türkischen Schwarzmeerküste müssen Urlauberinnen und Urlauber im kommenden Jahr durchschnittlich 360 Euro zahlen (plus 60 Prozent)„, schreibt das Portal unter Berufung auf die Auswertung. „Die Ticketpreise nach Izmir steigen um rund 58 Prozent auf im Schnitt 326 Euro, nach Bodrum um 57 Prozent auf 345 Euro.“

Teils auch Langstreckenflüge von Preissteigerungen betroffen

Auch bei manchen Fernreisezielen dürften Passagiere 2023, was den Flugpreis betrifft, tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Auswertung zufolge würden etwa Flüge nach Buenos Aires um 50 Prozent teurer, heißt es ebenfalls in dem Bericht, „die Ticketpreise nach Kapstadt steigen im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent und bei Flugreisen nach Seoul und Japan beträgt der Preisanstieg im kommenden Jahr 30 beziehungsweise 48 Prozent.“

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Unabhängig davon lassen sich, etwa bei einer Pauschalreise, oft Kosten sparen, wenn man frühzeit bucht. Als beliebte Urlaubsländer für die Sommerferien gelten zum Beispiel Spanien, Kroatien und Griechenland.

Rubriklistenbild: © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa