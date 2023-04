Snacks, Parken, Taxi: Die teuersten Flughäfen für Passagiere – München unter Top 3 

Preisvergleich

Reisen kann ein teures Vergnügen sein und manchmal geht es damit schon am Flughafen los. Eine Analyse zeigt die teuersten Airports in Europa.

Haben Sie auch oft das Gefühl, am Flughafen unglaublich viel Geld liegenzulassen – und das noch, bevor es überhaupt in den Urlaub gegangen ist? Bei einigen Airports in Europa ist das wohl tatsächlich der Fall, wie Preisvergleich der deutschen Airline Alpen Air ergeben hat. Die Flugexperten haben sieben Kostenpunkte für die 20 wichtigsten Flughäfen in Europa analysiert – darunter das Langzeitparken, Taxifahrten, ein Nahverkehrsticket, den einmaligen Zutritt zur Airport-Lounge, eine Nacht im Flughafenhotel und einen Kaffee sowie einen Burger hinter der Sicherheitskontrolle. Das Ergebnis: Der Flughafen München ist der teuerste Flughafen in Deutschland und der drittteuerste in Europa.

Zwei deutsche Flughäfen unter den Top 5 der teuersten Airports in Europa

Die S-Bahn-Fahrt zum Flughafen in München kostet Reisende 13 Euro, eine Fahrt mit dem Taxi erleichtert den Geldbeutel sogar um etwa 70 Euro, wie der Preisvergleich ergab. Wer 24 Stunden am Airport parken möchte, zahlt dafür 39 Euro. Übertrumpft wird München in der Gesamtauswertung nur vom Flughafen Oslo-Gardermoen (1. Platz) und vom Flughafen Brüssel (2. Platz). In Oslo müssen Reisende für eine einfache Taxifahrt stolze 90 Euro und für 24-Stunden-Parken 44 Euro hinblättern.

Rang Flughafen Parken Taxi Nahverkehr Kaffee Burger Airport-Lounge Airport-Hotel 1. Oslo (OSL) 44 Euro 90 Euro 10,67 Euro 3,92 Euro 6,26 Euro 43 Euro 139 Euro 2. Brüssel (BRU) 29 Euro 47 Euro 13 Euro 3,03 Euro 5 Euro 41 Euro 237 Euro 3. München (MUC) 39 Euro 70 Euro 13 Euro 2,55 Euro 5,69 Euro 42 Euro 65 Euro 4. London (LHR) 43 Euro 45 Euro 13 Euro 3,14 Euro 4 Euro 63 Euro 57 Euro 5. Berlin (BER) 70 Euro 49 Euro 3,80 Euro 3,35 Euro 5,39 Euro 45 Euro 111 Euro

Langzeitparken kann teuer werden – vor allem am Flughafen BER

Nicht zu verachten sind auch die Preise am Berliner Flughafen BER, welcher den 5. Rang ergattert hat: 24 Stunden parken kosten 70 Euro, der höchste Preis in der Auswertung. Damit ist der Hamburger Airport mit 30 Euro Parkgebühr pro Tag vergleichsweise günstig. In München, Köln/Bonn und Frankfurt kostet der Tagestarif 39 Euro, in Stuttgart bezahlen Autofahrer 35 Euro. Der günstigste Airport ist der Flughafen Istanbul mit drei Euro pro Tag.

Teuerste Flughäfen in Europa: Große Preisunterschiede für Speisen und Getränke

Im Bereich der Gates, hinter den Sicherheitskontrollen, steigen oft die Preise für Lebensmittel wie Kaffee und Burger. Das liegt daran, dass auch diese aufgrund ihrer exklusiven Lage strengeren Sicherheitsvorkehrungen unterliegen. Besonders teuer wird eine Mahlzeit in Dublin: Dort kostet ein Burger hinter der Security-Schleuse 8,45 Euro. Am günstigsten ist das Gericht in Istanbul mit etwa 2,66 Euro. Dafür ist ein Kaffee hier mit 4,18 Euro vergleichsweise teuer.

Flughafen Mallorca und Lissabon am günstigsten in Europa

Mallorca gehört in diesem Sommer wieder zu den beliebtesten Reisezielen – und die Aussicht auf niedrige Preise am Flughafen dürfte die Aussicht noch einmal versüßen. Der Flughafen Palma de Mallorca (PMI) ist nämlich der zweitgünstigste Airport laut Preisvergleich – wobei es auch hier Ausnahmen gibt. Eine Tasse Kaffee gibt es hier schon für etwa 1,53 Euro und eine Taxifahrt in die Innenstadt kostet circa 25 Euro. Noch preiswerter ist nur der Flughafen Lissabon LIS mit 20 Euro für eine Taxifahrt und 1,95 Euro für den Nahverkehr.

