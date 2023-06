Wussten Sie’s? Darum sollten Sie Kinder, die gegen Ihren Flugzeugsitz treten, nicht zurechtweisen

Flugbegleitung erklärt

Haben Sie sich im Flugzeug schon echauffiert, dass ein Kind hinter Ihnen gegen den Sitz tritt? Eine Flugbegleiterin erklärte nun, warum Sie dabei Ihre Füße still halten sollten.

Zugegeben: Wenn man auf einer Flugreise der- oder diejenige ist, gegen dessen Sitz getreten wird, kann das ziemlich nerven. Vor allem dann, wenn man sich auf einem Langstreckenflug befindet. Etwas Ruhe und Entspannung auf einer nicht ganz unstrapaziösen Reise tut gut – bleiben einem durch permanentes Gerüttel durch Tritte von hinten jedoch verwehrt.

Aus Kindersicht ist es wiederum aus verschiedenen Gründen nachvollziehbar:

Eine Flugreise ist für die Kleinsten von uns sehr aufregend.

Meistens merken die Kinder nicht einmal, dass sie gegen den Sitz vor sich treten - oder überhaupt treten.

Oft liegt es daran, dass sie viel Energie haben und einfach nicht aufstehen und durch das Flugzeug rennen dürfen - schon allein aus Sicherheitsaspekten.

In vielen Fällen ist das Kind auch einfach nur gelangweilt. Ablenkung wird daher als eine gute Methode angesehen, um es davon abzuhalten, gegen die Rückenlehne eines Sitzes zu treten.

Tritte gegen den Flugzeugsitz: Wie Sie es am besten ansprechen

Wer bei Tritten gegen den Flugzeugsitz nun das dringende Bedürfnis empfindet, das Kind hinter sich zurechtzuweisen, sollte sich zurückhalten. So erklärte es Flugbegleiterin Kristie Koerbel, die mehr als zwei Jahrzehnte als Flugbegleiterin tätig war, gegenüber der Irish Times: „Wenn ein Kind hinter Ihnen stört, wenden Sie sich an die Eltern. Sie haben nicht das Recht, das Kind eines anderen anzuschreien.“

Eine gute Möglichkeit bestünde etwa darin, die Eltern ruhig und mit einem Lächeln zu fragen, ob sie überhaupt merken, dass ihr Kind gegen Ihren Sitz trete. Oftmals würde sich das Problem dadurch schon lösen lassen. Denn – ob Sie es glauben oder nicht – auch Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder anderen auf die Nerven gehen; wer selber Kinder hat, weiß aber, dass sich das nicht immer vermeiden lässt.

Sollte dies nicht auf fruchtbaren Boden fallen, empfiehlt Koerbel: „Dann sagen Sie, dass es lästig ist.“ Sie sollten fragen, ob es eine Möglichkeit gäbe, das Kind dazu zu bringen, damit aufzuhören - durch Ablenkung etwa. „Auf diese Weise sind Sie in Ihrem Tonfall nicht anklagend, sondern fragen nach statt herrisch zu sein.“

Eine anderer, ehemaliger Flugbegleiter, Bobby Laurie, erklärte wiederum gegenüber Condé Nast Traveller, der beste Weg sei, sich in so einem Fall direkt an das Kabinenpersonal zu wenden, denn: „Die meisten dieser Aktionen sind sicherheitsrelevant und erfordern das Eingreifen eines Flugbegleiters, wenn der Flug außer Kontrolle gerät.“ Zudem seien Eltern nicht immer in der Lage zu helfen, selbst wenn es das eigene Kind sei, das sich daneben benehme. „Aber selbst für Flugbegleiter ist die Situation nicht immer einfach zu lösen.“

Gegenüber Sun Online Travel erklärte ein Flugbegleiter, Eltern sollten sich vor einem Flug Gedanken machen, was das Kind auf einem Flug brauche. Wer gut vorbereitet sei, der könne Unannehmlichkeiten für Kind und Mitreisende bestmöglich vermeiden. Packen Sie also etwas zum Spielen in Ihr Handgepäck, lieber Eltern. Bücher, Snacks oder ein iPad mit ein paar Videos sind sicher auch nicht verkehrt. Und liebe Mitreisende: Versuchen Sie, Verständnis zu zeigen. Für das Kind ist eine Flugreise eine Ausnahmesituation - so wie für die meisten von uns. Mit Freundlichkeit klappt es meistens am besten.

