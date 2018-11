Flugbegleiterin gibt zu, wofür sie Damenbinden im Flugzeug wirklich benutzt

Mal was anderes

Flugbegleiter müssen Passagieren oft unterstützend zur Seite stehen, wenn an Bord etwas schief geht. Nicht immer greifen sie dabei zu konventionellen Mitteln.

Im Flugzeug gibt es wenig Platz, man sitzt zusammengepfercht mit anderen Passagieren in seiner Reihe und dann kann es auch noch turbulent werden. Nicht selten wird es dabei manch einem Passagier mulmig zumute. Hier helfen Flugbegleiter, wo sie können.

Flugbegleiterin erklärt, wie Sie auf Reisen mit Damenbinden Flecken aus Ihrer Kleidung entfernen

So kann bei Turbulenzen auch schon mal ein Getränk verschüttet werden. Kurz nicht hingesehen - Luftloch! - und schon landet der Inhalt des Bechers auf der Bluse. Auch hier greifen Flugbegleiter oft unterstützend ein.

So auch Stewardess Emily Witkop, die jetzt gegenüber dem Portal New York Post erklärt, wie man mit einer Damenbinden einen frischen Fleck aus einem Oberteil entfernen kann. Dabei lege man ihr zufolge eine Maxi-Damenbinde auf den Fleck. Die Binde sauge den Fleck ganz einfach auf und hinterlasse dabei keine unschönen Rückstände auf der Kleidung, wie es etwa bei Papierhandtüchern der Fall sei, erklärt Witkop. Ideal auf Reisen also, wenn gerade kein Fleckenentfernungsmittel zur Hand ist.

Allerdings räumt Witkop dabei auch ein, dass diese Prozedur vielleicht nicht für jeden Reisenden in Frage komme, da das Bild doch bei einigen Menschen Irritationen auslösen könne. "Man muss genau überlegen, wem man diese Lösung anbietet", so die Flugbegleiterin. "Die Leute werden es entweder lieben oder absolut entsetzt sein."

