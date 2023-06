„Auf dem letzten Flug hat der Koffer noch gepasst“: Fünf Sätze, die Flugbegleiter nicht mehr hören wollen

Einfach sein lassen

In jedem Beruf gibt es bestimmte Sätze, die man einfach nicht mehr hören kann. Auch Flugbegleiter haben so manche Sprüche schon zur Genüge gehört.

Flugbegleiter sind nicht nur dafür da, die Passagiere mit Essen und Getränken zu versorgen, sie kümmern sich auch um die Sicherheit der Fluggäste und bieten Hilfestellung bei Fragen. Allerdings sollten Reisende es bei ihren Wünschen nicht übertreiben – und auch an Respekt sollte es nicht mangeln, wie eine Flugbegleiterin meint. Zu oft kommt es offenbar vor, dass Passagiere unbedacht Sätze von sich geben, die das Personal einfach nicht mehr hören kann.

„Stewardess!“

Candace Johnson hat in den späten 70ern und frühen 80ern als Flugbegleiterin gearbeitet – seither hat sich in der Flugbranche viel getan und auch Begrifflichkeiten haben sich geändert. Die Mitglieder der Crew als Stewards oder Stewardessen zu bezeichnen ist mittlerweile veraltet, wie sie laut dem Online-Portal Readers Digest vor einiger Zeit verraten hat: „Flugbegleiter können männlich oder weiblich sein, und das ist der erste Hinweis darauf, dass das Wort ‚Stewardess‘ in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht ist.“ Eine Flugbegleiterin als „Stewardess“ zu bezeichnen, sei ungefähr so akzeptabel, wie sich im Flugzeug eine Zigarette anzuzünden. „All dies sind Überbleibsel aus den Anfängen der Luftfahrt, und nichts davon gehört in die heutige Zeit“, so Johnson.

+ Einige Sätze von Passagieren können Flugbegleiter nicht mehr hören. (Symbolbild) © ANP/Imago

„Auf dem letzten Flug hat er noch gepasst“

Mit dem lieben Handgepäck ist es auch immer so eine Sache: Von den Airlines wird vorgegeben, wie groß die Koffer sein dürfen und wie viel Gewicht sie haben dürfen. Trotzdem kommt es oft genug vor, dass Passagiere offenbar falsch kalkuliert haben – und plötzlich passt der Koffer nicht in das dafür vorgesehene Handgepäcksfach. „Eins meiner Favoriten waren die Passagiere, die darauf bestanden, dass die übergroßen Taschen, die sie unter den Sitz oder in den Gepäckraum zu stopfen versuchten, als Handgepäck zugelassen werden sollten, ‚weil sie auf meinem letzten Flug gepasst hatten‘“, sagt Johnson. „Nein, das stimmt nicht, weil es nicht gepasst hat. Und jetzt geben Sie das Gepäckstück auf und verschwenden Sie nicht länger unsere Zeit.“

„Können Sie mir helfen, die Tasche hochzuheben?“

Ihr Handgepäck ist zu schwer, um es in das Gepäckfach zu legen? Dann sollten Sie es wohl nicht als Handgepäck betrachten, wie Johnson findet. Wer seinen Koffer selbst nicht tragen kann, sollte ihrer Meinung nach auch von der Kabinencrew nicht verlangen, diese für einen selbst hochzuheben – das sei nämlich nicht die Aufgabe des Personals. „Checken Sie es stattdessen ein, anstatt einen Flugbegleiter um Hilfe zu bitten“, so Johnson.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

„Könnten Sie auf mein Kind aufpassen?“

Mit Kleinkindern zu fliegen, kann für die Eltern sehr stressig sein – die Kleinen brauchen Beschäftigung, wollen gefüttert werden oder sind einfach unruhig, weil sie stillsitzen müssen. Es ist aber nicht die Aufgabe der Flugbegleiter, sich um den Nachwuchs zu kümmern und für Ruhe zu sorgen, wie Johnson erklärt. Sätze wie „Können Sie auf mein Kind aufpassen“, will sie daher nicht mehr hören. „Flugbegleiter sind keine ausgebildeten Gouvernanten, Kindermädchen oder gar Babysitter. Und wenn sie einen dieser Berufe ausüben wollten, würden sie nicht als Flugbegleiter arbeiten, davon können Sie ausgehen.“ Flugbegleiter sollten weder darum gebeten werden, auf die Kinder aufzupassen – noch sollten diese sich dazu bereit erklären.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Rom wird aufgrund seiner Größe und Bedeutung auch als „Ewige Stadt“ bezeichnet. Zahlreiche Bauwerke wie das Kolosseum, das Forum Romanum oder die Engelsburg verweisen auf seine lange Geschichte und entführen zurück in vergangene Zeiten. Gleichzeitig gibt es zahlreiche schmale Gassen und viele schnuckelige Cafés, in denen Sie das Treiben der Stadt beobachten können. © Alex Anton/Imago Paris steht vermutlich bei jedem Reisenden einmal auf der Bucket-List – schließlich besuchen jährlich mehr als 30 Millionen Touristen die französische Hauptstadt, wie der Reiseanbieter Travelcircus berichtet. Ein besonderer Besuchermagnet ist der Eiffelturm, welcher sich nach seiner Fertigstellung zum Wahrzeichen der Stadt gemausert hat. Auch das Louvre, eines der bekanntesten Kunstmuseen der Welt, oder die Wallfahrtskirche Sacré-Cœur locken zahlreiche Touristen. Besonders gut lässt sich der Charme der Stadt außerdem in einem der zahlreichen Straßencafés erleben. © Shotshop/Imago Ein Muss für jeden Städtetrip nach Prag ist ein Spaziergang durch die Altstadt mit all ihren Barockgebäuden und gotischen Kirchen. Ein besonderes Highlight ist die astronomische Uhr am Rathaus. Danach geht es über die Karlsbrücke, eine der ältesten Steinbrücken Europas, hinüber auf die andere Seite der Moldau. Dort wartet die Prager Burg auf Besucher – das zweitgrößte geschlossene Burgareal der Welt. © Sergii Kolesnyk/Imago Auf in die Fahrrad-Hauptstadt Europas: In Amsterdam sind laut Travelcircus rund 58 Prozent der Einwohner auf zwei Rädern unterwegs. Zu entdecken gibt es romantischen Grachten, Museen oder die legendären Coffeeshops. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen das Anne-Frank-Haus oder der Königspalast. © Ivanna Grigorova/Imago Westminster Bridge mit Parlamentsgebäude am Themseufer und Uhrturm Big Ben in London. Unter den besten Städtetrips in Europa darf London natürlich nicht fehlen. Hier verbinden sich Historie, Kultur und Moderne zu einer einzigartigen Metropole. Geschichts-Fans freuen sich über einen Besuch der Westminster Abbey, dem Tower of London oder dem Buckingham Palace – im krassen Gegensatz dazu steht The Shard, der eine Zeit lang als der höchste Wolkenkratzer der EU galt. In den Pausen lässt sich entspannt durch den Hyde Park spazieren oder auf dem Camden Market shoppen. © Günter Gräfenhain/Imago Blick vom Stephansdom aus auf Wien. Auf den Spuren von Kaiserin Sissi können Touristen in der österreichischen Hauptstadt Wien wandeln – das Schloss Schönbrunn war die Sommerresidenz der Monarchin und ist eine der beliebtesten Attraktionen vor Ort. Entdecken Sie außerdem den Wiener Prater, die Staatsoper oder den Stephansdom. Genießen Sie außerdem die Wiener Kaffeehauskultur, die 2011 sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannt wurde. © UIG/Imago Hamburger Hafen an den St. Pauli Landungsbrücken mit Blick in Richtung Hafencity Hamburg ist eine der Top-Destinationen für einen Städtetrip in Europa und innerhalb Deutschlands. Ein Highlight der Hansestadt sind die St. Pauli-Landungsbrücken am Hafen, von wo aus sich Bootstouren über die Elbe unternehmen lassen. Tipp hier: Eine Fahrt mit der Fähre 62 bringt Sie an den langen Elbstrand. In der Speicherstadt hingegen können Sie das einzigartige Lagerhausensemble besichtigen – in einem der Gebäude befindet sich auch das Miniaturwunderland, die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Wer in das Nachtleben eintauchen will, macht sich auf den Weg in das Schanzenviertel oder auf die Reeperbahn. © Chris Emil Janßen/Imago Panorama-Blick auf Dubrovnik. Sie wollen während Ihres Städtetrips auch ein wenig Sonne und Meeresluft genießen? Dann ist Dubrovnik in Kroatien genau das Richtige. Die wunderschöne Altstadt gehört bereits seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe und erlangte spätestens als Drehort der Serie „Game of Thrones“ internationale Bekanntheit. Tauchen Sie bei einem Rundgang über die 1.940 Meter lange Stadtmauer oder beim Spazieren durch die Gassen in vergangene Zeiten ein! © YAY Images/Imago Panorama-Blick auf Madrid. Mit seiner typischen spanischen Architektur ist Madrid ein wahrer Blickfang. Zu den Highlights gehören der Königspalast, das Bernabéu Stadium und der Plaza Mayor. Erkunden Sie die Prachtstraße Gran Via mit seinen vielen Einkaufsmöglichkeiten und kehren Sie nachts zurück, um Musik und Tanz zu erleben. Und wenn Sie schon einmal da sind, dann sollten Sie auch die beliebten „Churros con chocolate“, ein frittiertes Spritzgebäck in Schokosoße, zum Frühstück genießen. © CSP_Bertl123/Imago Parlamentsgebäude in Budapest Die Donaumetropole Budapest ist ebenfalls einen Städtetrip wert – sie bietet Besuchern nicht nur Kultur und Geschichte, sondern auch Shoppingmöglichkeiten, schicke Bars und leckeres Essen. Auf Ihrer Sightseeing-Tour durch die Stadt sollten das Parlamentsgebäude, die Matthiaskirche oder der Burgpalast nicht fehlen. Die ungarische Kulinarik erfahren Sie hingegen in der Großen Markthalle, wo es an zahlreichen Verkaufsständen eine Vielfalt an Leckereien gibt. © Wasin Pummarin/Imago

„Sie sollten lächeln!“

Klar, Passagiere sollen sich im Flugzeug wohlfühlen und die Reise genießen. Deshalb aber das Personal aufzuforden, bitte etwas mehr zu lächeln, sei nicht angebracht, erklärt Johnson. Die Aufgaben eines Flugbegleiters bestünden darin, den Fluggästen Routinedienstleistungen anzubieten und auf Notfälle im Flugzeug zu reagieren – auch das Servieren von Essen und Getränken gehöre zu den Verpflichtungen. Aber das mache die Crew nicht zu „Kellnern“. Und: „Sie sind auch nicht dazu da, sie zu unterhalten. Deshalb kann es Flugbegleiter wirklich zur Weißglut bringen, wenn Sie ihm oder ihr sagen, dass sie lächeln sollen. Würden Sie jemandem an seinem Arbeitsplatz sagen, er soll lächeln?“, fragt Johnson. Daher sollten Passagiere sich diesen Spruch lieber verkneifen.

Rubriklistenbild: © ANP/Imago