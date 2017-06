Flugbegleiter enthüllt: Darum bekommen Vegetarier nie ein Upgrade

Unfair?

Ein kostenloses Upgrade im Flieger ist so etwas wie der Heilige Gral des Luftverkehrs. Doch nicht jeder kommt in den Genuss dieses Privilegs über den Wolken.

Feinstes Essen, eigene Bildschirme, gemütliche Kissen und viel Beinfreiheit: Wer all dies auf einem Flug für sich beanspruchen möchte, muss normalerweise ein kleines Vermögen dafür hinblättern.

Mit etwas Glück geht das aber auch anders: Ein Upgrade versetzt Reisende manchmal in die Business oder First Class - und bringt sie damit dem Himmel im doppelten Sinn ein Stück näher.

Upgrade - nicht jeder kommt in Frage

Doch nicht jeder Passagier kommt für ein solches Upgrade in Frage. Wie ein ehemaliger Flugbegleiter der Qantas Airways Nik Loukas gegenüber dem Newsportal Businessinsider berichtete, unterscheiden die Fluggesellschaften hierbei stark, wer in Frage kommt - und wer es nie nach vorne ins Flugzeug schaffen wird.

Vegetarier gehen leer aus

Nik Loukas verriet, dass gerade Personen, die einen Anspruch auf von der Norm abweichendes Essen stellen, für ein Upgrade quasi ausgeschlossen werden. Sei es vegetarisch, koscher oder etwas anderes: Ein Wechsel in die First oder Business Class wird für sie nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit stattfinden.

Der Flugbegleiter rät dazu, nie auf ein Extra-Essen zu bestehen, wenn man in den Genuss eines Upgrades kommen möchte. "Wenn es bei der Buchung die Anfrage für eine besondere Mahlzeit gibt, wird die Fluggesellschaft Sie nicht einmal in Betracht ziehen (für ein Upgrade)", so Loukas. "Weil Sie besondere Anforderung an die Ernährung stellen, wodurch sie (die Fluggesellschaften, Ergänzung der Redaktion) nicht in der Lage sein werden, sie adäquat zu versorgen, wenn sie Sie upgraden."

Sogar er selbst würde aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Flugbegleiter nie eine spezielle Mahlzeit anfordern, weil er weiß, wie viel Aufwand das für die Crew mit sich bringt.

