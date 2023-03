Bis zu 61.000 Euro: Die teuersten Linien-Flugtickets der Welt 

Etihad vorn

So reisen Reiche: Während Otto Normaltourist für seinen Mallorca-Flug im Netz nach Schnäppchen sucht, zahlen andere hohe Summen für Tickets. Hier sind die teuersten.

Man kennt das. Da muss man dringend nach Shanghai, aber der Privatjet steckt schon wieder in der Wartung fest. Oder die Tochter hat ihn sich für ihre Shoppingtour nach New York ausgeliehen. Weshalb auch immer: Es hilft nichts, man muss sich unters Volk mischen und Linie fliegen.

Bis 61.000 Euro: Die teuersten Linien-Flugtickets der Welt

+ Teurer Traum: Eine Boeing 787-10 Dreamliner von Etihad. © Kevin Hackert/Imago

Das dann natürlich nur vom Feinsten, am besten in einer der First-Class-Suiten einer asiatischen oder arabischen Airline – oder künftig vielleicht sogar in einer Lufthansa-Maschine mit neuem Luxus. Beim Preis ist Deutschlands größte Airline jedenfalls jetzt schon an der Spitze: Von Frankfurt nach Shanghai berechnet sie in der ersten Klasse 13.719 Euro, wie die Augsburger Fluggesellschaft Alpen Air in einem Preis-Ranking luxuriöser Linienflüge ermittelt hat. Der derzeit teuerste Flug aus Deutschland dauert zwölf Stunden und fünf Minuten, was einem Minutenpreis von 19 Euro entspricht. Dafür ergattert mancher Schnäppchenjäger ein Eco-Ticket nach London.

Die teuersten Linien-Flugtickets der Welt: Etihad macht das Luxus-Rennen

Doch im internationalen Vergleich wird sogar die Lufthansa zur Budget-Airline. Denn das mit Abstand teuerste Ticket, das derzeit überhaupt zu haben ist, verkauft Etihad Airways: Für 61.000 Euro fliegt sie First-Passagiere vom Airport John F. Kennedy in New York zu ihrem Heimat-Hub Abu Dhabi. Aber auch andere Fluglinien wissen, wie man zulangt.

Das sind die teuersten First-Class-Tickets der teuersten Airlines (Quelle: Alpen Air)

Fluglinie Route Flugzeit Preis ca. 1. Etihad New York JFK – Abu Dhabi 12:30 h 61.000 Euro 2. Emirates Los Angeles – Dubai 15:55 h 29.000 Euro 3. Korean Air New York JFK – Seoul 15:50 h 26.000 Euro 4. Cathay Pacific London Heathrow – Hongkong 12:30 h 20.000 Euro 4. Virgin Atlantic London Heathrow – Los Angeles 11:20 h 20.000 Euro

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Für diese hohen Summen bieten die Airlines allerdings auch herausragenden Service, Etihad etwa eine zwölf Quadratmeter große Suite plus persönlichem Butler mit Königshaus-Ausbildung als Flugbegleiter. Emirates lockt mit Spa-Badezimmer mit beheiztem Fußboden. Da darf die Tochter gern den rumpeligen Privatjet nehmen.

Rubriklistenbild: © Kevin Hackert/Imago