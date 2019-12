Ungewöhnlich

+ © picture alliance/Bundespolizei Stuttgart/dpa Eine Frau wurde im Flugzeug mehrfach von einem Skorpion gestochen. © picture alliance/Bundespolizei Stuttgart/dpa

Eine Passagierin verspürt an Bord eines United Airlines-Fluges ein Stechen im Bein. Als sie realisiert, woher der Schmerz kommt, wird ein Notfall-Einsatz ausgelöst.

Die allermeisten Flüge verlaufen glücklicherweise ziemlich harmlos.

Ein paar Turbulenzen und vielleicht eine ungenießbare Bordverpflegung sind meist das Schlimmste, was Passagieren passieren kann.

Im Falle dieser Passagierin war der Notfall-Einsatz, der ausgelöst wurde, jedoch durchaus gerechtfertigt.

Passagierin verspürt Stechen im Bein - weil Skorpion sie gebissen hat

Eine Flug-Passagierin, die mit der Fluggesellschaft United Airlines vom US-amerikanischen San Francisco nach Atlanta unterwegs war, habe einen stechenden Schmerz in ihrem Bein gespürt. Sie sei Richtung Toilette gegangen und habe nachsehen wollen, woher der Schmerz kam.

Als sie sich, in der Toilette angekommen, ihre Hose auszog, sei in der Flugzeug-Toilette ein lebender Skorpion aus ihrem Hosenbein gefallen, wie das Portal TMZ berichtet. Das giftige Tier soll sie sogar mehrfach ins Bein gestochen und den Schmerz verursacht haben.

Lesen Sie hier: Fehlverhalten im Flugzeug? Diese Frau treibt es mit Aktion auf die Spitze.

Die Frau habe umgehend die Crew informiert und Flugbegleiter hätten das Tier dann schnell eingefangen. Sofort nach der Landung der Maschine habe es einen Notfall-Einsatz gegeben und die Frau, deren Name nicht bekannt ist, wurde von Sanitätern in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert. Glücklicherweise sei sie wohlauf und es gehe ihr gut, wie es in Berichten heißt.

In einer Erklärung gegenüber dem Portal KPIX äußerte sich die Fluggesellschaft United Airlines wie folgt: "Bei der Landung in Atlanta wurde die Passagierin von medizinischem Personal empfangen. Die Kundin wurde in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Wir haben mit ihr Kontakt aufgenommen, um ihr Wohlbefinden zu gewährleisten."

Es ist derzeit jedoch noch völlig unklar, wie der Skorpion in die Hose der Frau oder in das Flugzeug gekommen sei.

Auch interessant: Passagiere müssen vor Flugzeug-WC warten - dann sehen sie, warum und sind empört. Und: Schockierendes Video: Flugzeugturbine fängt während des Fluges Feuer.

sca