Im Flugzeug: Fünf Fragen, die sich so mancher Passagier stellt

Flugreisen

Wussten Sie, dass die Begrüßung an Bord einen bestimmten Zweck hat und dass man von einigen Dingen lieber die Finger lassen sollten? Wir nennen fünf Sachen, die die meisten Passagiere nicht wissen.

Es gibt Menschen, für die fängt der Urlaub schon mit dem Betreten des Flugzeuges an. Das Gepäck verstauen, sich hinsetzen und den Sicherheitsanweisungen des Flugpersonals zu lauschen – gerade für Vielflieger ist das schon längst zur Routine geworden. Doch was hinter so einigen Handlungen der Servicekräfte steckt, das wissen nur die wenigsten.

Vor Kurzem postete der TikTok-Kanal @movie_time_aktuell einen schon etwas älteren, aber immer noch sehr wahren, Galileo-Beitrag. Darin werden fünf Dinge rund ums Fliegen thematisiert, die Sie so bestimmt noch nicht gehört haben.

Im Flugzeug: Begrüßung mit Hintergedanken

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass das Flugpersonal beim Betreten des Fliegers jeden Passagier persönlich begrüßt und dabei ganz genau betrachtet? Die Damen und Herren in Uniform machen an genau dieser Stelle eine Art schnellen Sicherheits-Check. Dabei prüfen sie zum Beispiel, ob der Gast vielleicht schon stark alkoholisiert ist, aggressiv (engl. Begriff hier: unruly passenger) oder sehr verängstigt wirkt oder Männer, die besonders stark und kräftig scheinen. Diese Passagiere hat das Flugpersonal dann genau im Blick. Die einen, um mögliche Streitereien im Verlauf des Fluges zu verhindern oder auf sie vorbereitet zu sein. Die (starken) anderen, um diese vielleicht in bestimmten Situationen um Hilfe bitten zu können.

Rund statt eckig und mit Loch: die Fensterform im Flugzeug

Ebenfalls auffällig: Das gesamte Flugzeug bietet in seiner Bauweise kaum Ecken und Kanten, selbst bei den Fenstern nicht. Pilot Udo Schauss sagt im Galileo-Beitrag: „Es ist einfach ein Naturgesetz: Runde Körper halten mehr Druck aus, als eckige.“ Weiter spricht er davon, dass das Flugzeug im Vergleich zu außen in der Regel häufig einen Überdruck hat und dieser sich stetig ab und wieder aufbaut.

Hier kommt auch das Loch in den Fensterscheiben ins Spiel, das ebenfalls hilft, den Druck innerhalb der Dreifachverglasung zu regeln. Ohne die kleine Öffnung in der mittleren Scheibe gäbe es einen Scherbenregen – der in den meisten Fällen wohl kaum Glück bringen würde.

Im Flieger: Heißgetränke mit Nebenwirkung?

Bestimmt haben Sie schon an der ein oder anderen Stelle gehört, dass man auf bestimmte Getränke im Flugzeug verzichten sollte. Auch Heißgetränke gehören dazu. Warum? In Flugzeugen gibt es meist mehrere Wassertanks, aus denen auch das Wasser für etwa Kaffee und Tee stammt. Das Problem: Die Tanks sind schwierig zu reinigen und so können sie schnell zum idealen Lebensraum für Bakterien und Keime werden.

Dorothea Mette, ihres Zeichens Pursurette (ranghöchste Flugbegleiterin) sagt im Galileo-Beitrag jedoch, dass das Trinkwasser gefiltert wird und somit auch problemlos zu trinken sei. Und wer trotzdem sicher gehen möchte, der verzichtet einfach auf heiße Getränke während des Fluges und nimmt sich selbst Wasser mit.

Die Sache mit dem Aschenbecher am Flugzeug-WC

Das Rauchen in Flugzeugen ist in Deutschland seit 1998 verboten. Und trotzdem sieht man üblicherweise im Flieger an der Toilettentür einen Aschenbecher. Den Grund dafür kennt Pilot Schauss, im Beitrag erzählt er: „Das ist eine Forderung der Zulassungsbehörden – Flugzeuge werden nicht anders zugelassen. Es muss also ein Aschenbecher da an der Toilette angebracht werden.“ Und weiter sei es auch ein Sicherheitsaspekt, wenn doch ein Passagier trotz Verbot raucht. Er solle dann zumindest die Zigarette ordentlich ausmachen, statt sie in die Toilette zu werfen.

+ Das Flugpersonal weiß ganz genau, wo bestimmte Passagiere sitzen – etwa aggressive, betrunkene oder ängstliche – und tauschen sich diesbezüglich auch aus. (Symbolbild) © kasto/Imago

Denn dort würde nicht nur der Rauchalarm losgehen, man möchte auch unbedingt eine Tragödie wie von 1973 verhindern, in der eine weggeworfene Zigarette die Flugzeugtoilette während des Fluges in Brand steckte. In den Rauchschwaden kamen alle Passagiere um, und das, obwohl der Pilot zur Notlandung ansetzte.

Sitzposition und Licht bei der Flugzeug-Landung

Genauso sicher wie die Sicherheitseinführung am Start ist die Durchsage des Flugpersonals kurz vor der Landung. Man möge bitte die Sitze in eine aufrechte Position bringen, die Tische einklappen und die Jalousien der Flugzeug-Fenster öffnen. Dann geht das Licht aus und der Flieger setzt zur Landung an.

Das Ausgehen des Lichtes und das Öffnen der Fensterjalousien bei der Landung hängt zusammen. Man möchte die Passagiere damit unauffällig auf einen Notfall vorbereiten. Wenn bei einer Landung in der Nacht nicht alles glattgeht, sind die Menschen im Flieger darauf angewiesen, sich sofort orientieren zu können. Wenn die Augen schon auf Dämmerung oder Nacht eingestellt sind, fällt dies leichter.

Reaktionen auf den TikTok-Clip

Auch, wenn das Galileo-Original schon älter ist, der Beitrag sorgt für viele Reaktionen. Hier eine Auswahl:

„Bei Ryanair Richtung Malle fällt bestimmt oft das Wort unruly passenger 😂“

„Ab jetzt trinke ich kein heißes Getränk mehr“

„Deswegen hat der Kaffee beim letzten Flug nicht geschmeckt.🥺“

„Das mit den starken Männern, finde ich, ist ein Vorurteil.“

