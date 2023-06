Finnland bezahlt Touristen, damit sie glücklich sein lernen können

So ein Glück!

Viele nordische Länder können mit der hohen Lebenszufriedenheit ihrer Einwohner prahlen, aber keins so sehr wie Finnland. Dieses beneidenswerte Eigenschaft wollen sie teilen.

Finnland gilt als glücklichstes Land der Welt, und das schon das sechste Jahr in Folge. Das behaupten die Ergebnisse des aktuellen World Happiness Reports 2023. Deutschland, an 16. Stelle platziert, wird auf der Glücklichkeitskala von einigen nordischen Ländern übertrumpft. So landet Dänemark auf dem zweiten, Island auf dem dritten und Schweden und Norwegen auf dem sechsten und siebten Platz des Wettbewerbs um die höchste Lebenszufriedenheit.

Glücklich werden in Finnland – lernen von den Besten

Da die Finnen mit ihrem Glück nicht geizen, zeigen sie sich erfreulicherweise dazu bereit, ihr Geheimnis zum Glücklichsein mit der Welt zu teilen. Und so bietet Visit Finland im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs zehn Teilnehmern aus aller Welt im Juni die einzigartige Möglichkeit, durch eine Reise in den hohen Norden – inklusive einer viertägigen Masterclass –, diese besondere Fähigkeit von den Besten zu lernen. Die Bewerbungsphase hierfür ist leider schon vorbei. Allerdings ist es bemerkenswert, dass Visit Finland hierfür sogar alle Kosten für die Anreise, Unterkunft sowie Wellnessanwendungen übernimmt.

+ Das glücklichste Land der Welt, und das schon zum sechsten Mal in Folge – die Finnen können stolz sein, als unangefochtene Sieger dieses Titels. © MASKOT/IMAGO

Finnland – die vier Hauptthemen des Glückscoachings

Natur und Lebensstil

Gesundheit und Gleichgewicht

Design und Alltag

Ernährung und Wohlbefinden

finnlines.com

Finnland weiterhin ganz vorne – aber wie wird das Glück eigentlich gemessen?

Bei den World Happiness Reports (Weltglücksbericht) werden jedes Jahr Menschen aus um die 140 Länder stichprobenartig und mithilfe eines Testbogens befragt, wie zufrieden sie mit diversen Lebensbereichen ihres Landes sind. Die Befragungen betreffen Themen wie die Lebenserwartung, stabile soziale Beziehungen, die Möglichkeit zur freien Lebensentscheidung, Gesundheit, die Wirtschaftsleistung, Korruption und Emotionen wie Freude und Trauer.

Die höchste Lebenszufriedenheit weltweit: Was machen die Finnen richtig?

Laut spiegel.de sei Finnland bei einem wichtigen Aspekt, der unmittelbar an die Lebenszufriedenheit gekoppelt zu sein scheint, Deutschland weit voraus – Vertrauen. Die Bundesrepublik kann zwar mit seinem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem punkten, aber was das Vertrauen in die Entscheidungen der Regierung, sowie die des eigenen Nachbars angeht, scheint Finnland deutlich besser aufgestellt zu sein. Und gerade vermeintliche „Kleinigkeiten“, wie eine funktionierende Müllabfuhr und kostenlose Kitas, würden unvergleichlich zur hohen Lebenszufriedenheit der Finnen führen.

Neben dem gefestigten Vertrauen in ihr Umfeld und den allgemein gut funktionierenden Strukturen in vielen nordischen Ländern, haben die Finnen viele weitere, große und kleine Glück(lichkeit)sbringer. Eine wortwörtlich größere Besonderheit bilden die schönen Wälder, die einen Großteil des Landes ausmachen und die Naturverbundenheit der Einheimischen befriedigen. Neben weiteren Naturphänomenen wie den Nordlichtern, dem größten Schärenmeer der Welt und einem wunderbaren Seegebiet, tragen auch finnische Feste und Traditionen nicht unerheblich zur Lebensfreude bei.

Schon gewusst? Finnland gehört zu Skandinavien, aber irgendwie auch nicht, warum ist das so? Geografisch gesehen umfasst Skandinavien die skandinavische Halbinsel, auf der sich die Staaten Norwegen und Schweden sowie der Nordwesten Finnlands befinden. Sprachlich-kulturell und historisch betrachtet, zählen allerdings nur Schweden, Norwegen und Dänemark zu Skandinavien. Die finnische Sprache ist im Gegensatz zu seinen Nachbarländern aufgrund seiner Sprachfamilie am ehesten mit der ungarischen Sprache verwandt. dpa

