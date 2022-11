Ferienhaus für die Herbstferien – wo Sie in Deutschland noch günstig buchen können

Erholung im Herbst

Viele Deutsche wollen in diesem Jahr wieder Urlaub im Ferienhaus machen. Die eigene Heimat ist dabei die Top-Destination. Vielerorts sind die Preise aber gestiegen.

Während der Corona-Pandemie ist Urlaub im eigenen Land bei vielen beliebt geworden – aufgrund von Einreise-Regeln war es auch kaum anders möglich. Doch selbst jetzt, wo viele Maßnahmen aufgehoben wurden, setzt sich der Trend fort, wie Check24 informiert. Die sechs meist gebuchten Regionen in Bezug auf Buchungen von Ferienhäusern liegen 2022 in Deutschland.

Ferienunterkünfte im Herbst in Deutschland: Frühzeitig buchen, um Geld zu sparen

Während die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schon begonnen haben, müssen sich Schüler und Familien in den übrigen Bundesländern noch etwas gedulden. Wer kurzfristig einen Ferienhausurlaub in Deutschland buchen möchte, sollte sich aber beeilen, um noch etwas Preiswertes zu finden. „Energiekrise und Inflation machen sich auch bei Ferienwohnungen immer stärker bemerkbar. In den nächsten Monaten werden die Kosten für Ferienwohnungen weiter steigen. Wer noch von den günstigeren Preisen profitieren will, sollte zeitnah buchen“, sagt Dr. Timo Beck, Geschäftsführer Ferienwohnungen bei Check24.

Ferienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern sind im Herbst am beliebtesten

Besonders beliebt ist in diesem Herbst Mecklenburg-Vorpommern. Das Überraschende: Trotz der hohen Nachfrage sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr um rund drei Prozent gesunken. Im Schnitt zahlten Urlauber 2021 110 Euro pro Unterkunft, in diesem Jahr sind es durchschnittlich 107 Euro. Am zweithäufigsten werden Unterkünfte in Niedersachsen gebucht, hier sind die Preise allerdings um 14 Prozent gestiegen. Ebenso im Bundesland Bayern (+11 Prozent), das an dritter Stelle folgt. In Nordrhein-Westfalen sind die Preise um 1 Prozent gesunken, obendrein ist die Region mit durchschnittlich 92 Euro pro Unterkunft mit am günstigsten unter den beliebten Reisezielen.

Die meist gebuchten Regionen für die Herbstferien 2022

Rang Region Preise 2022 Preise 2021 Preisentwicklung 1. Mecklenburg-Vorpommern 107 Euro 110 Euro -3 Prozent 2. Niedersachsen 108 Euro 94 Euro +14 Prozent 3. Bayern 99 Euro 89 Euro +11 Prozent 4. Schleswig-Holstein 114 Euro 108 Euro +6 Prozent 5. Baden-Württemberg 99 Euro 97 Euro +2 Prozent 6. Nordrhein-Westfalen 92 Euro 93 Euro -1 Prozent 7. Westpommern 84 Euro 72 Euro +16 Prozent 8. Sachsen 97 Euro 91 Euro +6 Prozent 9. Sachsen-Anhalt 109 Euro 97 Euro +11 Prozent 10. Nordholland 141 Euro 145 Euro -3 Prozent

Deutschland ist Spitzenreiter bei den Ferienunterkünften – aber auch Westpommern ist beliebt

„Unter den beliebtesten Regionen ist der Preisanstieg in Westpommern am größten“, sagt Dr. Timo Beck. Trotzdem ist sie in der Untersuchung noch günstigste unter den Top-Destinationen. Reisende zahlen hier im Schnitt 84 Euro für eine Unterkunft, im Vorjahr waren es 72 Euro. Ebenfalls beliebt im europäischen Ausland sind Nordholland und die Balearen. Letztere gehören mit durchschnittlich 151 Euro pro Unterkunft zu den teuersten.

