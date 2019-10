Experte verrät: Mit diesen Tipps reisen Sie wirklich nachhaltig

Sanfter Tourismus

+ © picture alliance/dpa/Christian Charisius Stand-up Paddling statt Jet-Ski: Auch die Auswahl der Aktivitäten im Urlaub hat enormen Einfluss auf die eigene Ökobilanz. © picture alliance/dpa/Christian Charisius

Sie möchten auf Reisen die Umwelt schonen? Nicht ganz einfach, Flüge und Kreuzfahrten belasten Luft und Wasser immens. Doch es gibt einfache Regeln, die nachhaltiger reisen lassen.

Mit dem Flieger zehn Stunden an den heiß ersehnten Strand und erstmal Gepäck abladen im neu gebauten Hoteltrakt direkt im Regenwald. Oder das Kreuzfahrtschiff erkunden und während einer 14-tägigen Reise auf den Weltmeeren herumschippern: Der Jahresurlaub soll bei vielen etwas Besonderes sein. Reisen versprechen zwar Erholung pur oder spannende Abenteuer, können aber auch die Umwelt immens belasten. Außer man berücksichtigt folgende Tipps vom Experten.

Erst ab 800 Kilometer ins Flugzeug steigen: So reisen Sie umweltfreundlicher

Hartmut Rein leitet seit 2010 den Studiengang "Nachhaltiges Tourismusmanagement" an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Brandenburg. Als Mitgründer des Zentrums für Nachhaltigen Tourismus an der Hochschule geht es Rein um die Frage: Wie sollten Menschen reisen, um die ohnehin durch Industrie und Landwirtschaft geschundene Natur nicht noch weiter zu belasten?

Im Interview mit der Südwest Presse (swp) gibt der Experte Tipps, wie Sie Ihre Ökobilanz auf Reisen verbessern:

Übers Wochenende in die USA fliegen: Keine gute Idee, wenn man etwas für die Umwelt tun möchte. Besser ist es Rein zufolge, möglichst lange am Urlaubsort zu bleiben .

. Man sollte dem Nachhaltigkeitsexperten zufolge nur fliegen, wenn die Entfernung mehr als 800 Kilometer beträgt - alle anderen Distanzen sind ökologischer mit Zug, Bus oder Auto erreichbar.

- alle anderen Distanzen sind ökologischer mit Zug, Bus oder Auto erreichbar. Die richtige Airline wählen: Wer bei einem Fluganbieter bucht, der moderne Flugzeuge einsetzt, tut etwas für die Umwelt, weil neue Maschinen in der Regel weniger Schadstoffe in die Luft blasen.

Das könnte Sie auch interessieren: Urlaub in Deutschland: Die schönsten deutschen Reiseziele.

Kleine Betriebe und Gasthöfe unterstützen : Es sei Rein zufolge ein wichtiger Beitrag für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Urlaubsland, wenn man große Hotelketten meidet und stattdessen lokale Pensionen und Hotels unterstützt. Auch bei der Auswahl der Einkaufsgeschäfte und Restaurants kann man die Wirtschaft vor Ort ankurbeln, wenn man statt Fast-Food-Restaurant das kleine inhabergeführte Lokal wählt und statt in das Kleidungsgeschäft, dass in jeder Fußgängerzone eine Filiale hat, kleine Boutiquen aufsucht.

: Es sei Rein zufolge ein wichtiger Beitrag für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Urlaubsland, wenn man große Hotelketten meidet und stattdessen lokale Pensionen und Hotels unterstützt. Auch bei der Auswahl der Einkaufsgeschäfte und Restaurants kann man die Wirtschaft vor Ort ankurbeln, wenn man statt Fast-Food-Restaurant das kleine inhabergeführte Lokal wählt und statt in das Kleidungsgeschäft, dass in jeder Fußgängerzone eine Filiale hat, kleine Boutiquen aufsucht. Die richtigen Aktivitäten: Beim Wandern oder Radfahren kann man Nachhaltigkeitsexperten Rein zufolge nichts falsch machen, wie swp.de schreibt. Häufige Inlandsflüge, tägliches Jet-Ski-Fahren oder mit dem Motorboot über Seen heizen, habe dagegen keine gute Ökobilanz.

Weiterlesen: Mehr als Urlaub: Aus diesen Gründen verreisen Menschen im Jahr 2019.

jg