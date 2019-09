Dieser geheime Raum ist auf der Kreuzfahrt für Sie tabu - der Grund ist makaber

Grausige Vorstellung

Sie haben sich schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff verlaufen? Kein Wunder, sind sie oft riesig. Falls Sie allerdings einen bestimmten Raum erblicken, sollten Sie schnell umdrehen.

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt die ist schön? Für Stammkunde Spencer Althous ist da viel Wahres dran. Er ist schon ein Kreuzfahrt-Urgestein und kennt sich an Bord sehr gut aus. Nun hat er aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, was vielen Passagieren oftmals verborgen bleibt.

Mysteriöser Raum auf Kreuzfahrtschiff - mit makabrem Hintergrund

Ein gutgehütetes Geheimnis der Crew sei zum Beispiel ein mysteriöser Raum, der einem sehr makabren Zweck dienen soll. Dieser ist für Passagiere tabu - und niemand darf ihn betreten. Es handelt sich um den Leichenaufbewahrungsraum! Das berichtet Althous in einem Beitrag für das Community-Portal Buzzfeed. Und dieser macht auch Sinn, fahren schließlich oft ältere Menschen auf Kreuzfahrten mit. Da kann es schon mal passieren, dass einer überraschend verstirbt. Doch die Crew ist auf etwaige Todesfälle vorbereitet.

So dreht das Schiff dann nicht sofort um, sondern bewahrt den Toten bis zur Heimreise in ebenjener Leichenkammer auf. Das Pikante daran: Diese befindet sich zwar nicht im Passagierbereich, aber ihr tatsächlicher Standort ist dennoch nichts für Zartbesaitete. So gibt es Berichte, dass der Aufbewahrungsraum auf manchen Kreuzfahrtschiffe direkt neben den Lagerräumen für Lebensmittel platziert ist.

Auf Kreuzfahrt: Leichenaufbewahrungsraum direkt neben Lebensmitteln?

Diese sind zwar durch dicke Wände und Türen voneinander getrennt, doch allein die Vorstellung ist für einige sicherlich sehr grausig. Das erklärt wohl auch, warum so ein Geheimnis um den Leichenbewahrungsraum gemacht wird. Daher der wohlgemeinte Rat: Besser nicht dran denken, wenn Sie mal auf Kreuzfahrt sind - und an Bord genüsslich in einen Apfel beißen!

Althous berichtet, dass er selbst einmal bei einem Notfall anwesend war. Ein Passagier habe mitten in der Nacht einen Herzinfarkt erlitten. Ein Helikopter musste anschließend direkt auf dem Schiff landen, um ihn in ein Krankenhaus fliegen zu können. Allerdings sei am Ende alles gut ausgegangen.

