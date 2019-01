In diesem Flugzeug flogen nicht nur Passagiere, sondern auch die Fäuste

Billigflieger

Weil ein Mann völlig ausrastet und andere Passagiere angreift, entscheidet sich der Pilot zu einem drastischen Schritt. Ein Fluggast filmte den Randalierenden.

Zwei Stunden war eine Maschine der Billigfluglinie Scoot bereits in der Luft, als der Pilot sich entschied umzudrehen. Statt in Singapur landete das Flugzeug in Sydney. Der Grund war eine Schlägerei zwischen zwei Passagieren.

Betrunkener Mann geht auf Passagiere los

Ein Fluggast hat die Situation mit seinem Handy gefilmt. In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann auf einen sitzenden Passagier einschlägt. Die Flugbegleiterinnen redet auf den Schläger ein, aber dieser lässt sich davon nicht beeindrucken. Erst mehrere andere Passagiere schaffen es, den Mann festzuhalten und zu beruhigen.

Anschließend sieht man im Video, wie er mit einer Flugbegleiterin redet. Als er offenbar aufgefordert wird, sich zu setzen, brennen bei dem Mann wieder die Sicherungen durch. Er reißt sich das T-Shirt vom Körper und schlägt auf Passagiere ein. Weitere Fluggäste haben jetzt genug, drücken den Mann auf den Boden und fesseln ihn. Der Pilot entscheidet sich anschließend, umzudrehen und in Sydney zu landen.

Fluglinie entschuldigt sich für Schlägerei

Der Mann soll laut dem US-TV-Sender ABC direkt nach dem Start große Mengen Alkohol konsumiert haben. Nach 20 Minuten sei der Mann bereits aggressiv geworden. Er sei auch auf einen anderen Platz gesetzt worden und bekam keinen Alkohol mehr ausgeschenkt. Nach zwei Stunden habe der Mann dann die Schlägerei angefangen.

Die Opfer des Schlägers hätten keine größeren Verletzungen davon getragen. Die Fluglinie entschuldigte sich bei den Passagieren für die Störung und organisierte alternative Flüge von Sydney nach Singapur. Ursprünglich startete die Maschine im australischen Gold Coast.

