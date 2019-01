Diese Orte reinigt ein Zimmermädchen sofort, sobald es selbst Hotel-Gast ist

Unhygienisch

Hotelzimmer werden regelmäßig gereinigt. Doch laut einem Zimmermädchen sind manche Orte dennoch unhygienisch. Erfahren Sie hier, welche das sind.

Dass Hotelzimmer nach hohen Standards sauber und hygienisch gehalten werden, sollte klar sein. Doch es gibt immer wieder Stellen, die laut der Aussage eines Zimmermädchens nicht so hygienisch sind, wie sie sein sollten.

Zimmermädchen verrät: Diese Orte im Hotelzimmer sind unhygienisch

Ein Zimmermädchen, das anonym bleiben wollte, gewährte dem Portal Focus nun einen Einblick, welche Orte in Hotelzimmern ihres Erachtens trotz Reinigung als nicht besonders hygienisch einzustufen seien. Mehr noch: Sie würde zu Beginn ihres Aufenthalts aufgrund der mangelnden Hygiene bestimmte Stellen im Hotelzimmer sogar nochmal nachputzen, wenn sie selbst Gast in einem Hotel sei. (Dazu auch: Was Hotels mit Seifen machen, nachdem Sie sie benutzt haben.)

Diese Orte umfassen demnach die Toilette, die Badezimmerarmatur sowie den Duschkopf. Hier lege sie selbst noch einmal Hand an und reinige sie gründlich, wenn sie ein Hotelzimmer beziehe, schließlich seien ihr Hygiene und Sauberkeit als Zimmermädchen besonders wichtig. Diese Stellen würden sie zudem sogar am meisten ekeln, wie sie berichtet. Dass diese Orte nicht besonders sauber seien, läge vor allem auch daran, dass Zimmermädchen oft nur wenig Zeit für die Reinigung der Hotelzimmer hätten.

Laut zahlreichen Studien sei allerdings eine Stelle im Hotelzimmer noch mehr von Bakterien befallen, da sie schlicht und ergreifend meist beim Putzen übersehen werde: die TV-Fernbedienung nämlich. Sie wandere häufig durch unterschiedliche, nicht selten ungewaschene Hände und weise daher auch die meisten Keime auf.

Sie sollten also vorsichtshalber die TV-Fernbedienung mit einem Desinfektionstuch kurz abwischen, bevor Sie sie in die Hand nehmen - und sich danach in jedem Fall die Hände waschen, wenn Sie in Sachen Keimen auf Nummer sicher gehen wollen. Welche Gegenstände sonst noch unhygienisch in Hotelzimmern sind, erfahren Sie hier.

