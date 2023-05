Das sind die zehn gefragtesten Campingplätze in Europa – zwei darunter in Deutschland

Campingurlaub

Sie wollen den Sommer auf dem Campingplatz verbringen? Qualität spielt bei der Auswahl eine große Rolle – und die ist auch in Deutschland zu finden.

Entspannt im Campingstuhl liegen, die Natur genießen und flexibel sein – das macht das Campen für viele Urlauber so attraktiv. Wichtig ist aber auch, dass man sich wohlfühlt. Wie Uwe Frers, Campingexperte und Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH laut einer Pressemitteilung erklärt, hat sich hier in den letzten Jahren einiges getan: „Die europäische Campingwirtschaft hat auch in den Coronajahren massiv in die Qualität der Campinganlagen investiert und trägt so den gestiegenen Ansprüchen der Campinggäste an Service und Komfort Rechnung.“ Welche Campingplätze 2023 besonders gut und beliebt sind, hat das Camping-Portal des ADAC, Pincamp, anhand von Nutzungsdaten festgestellt. Das Ergebnis: Campingplätze in Italien und Kroatien sind äußerst begehrt – aber in Deutschland werden Reisende fündig.

Die Top 10 der gefragtesten Campingplätze 2023 in Europa

Spitzenreiter der beliebtesten Campingplätze in Europa ist der Campingpark Umag in Kroatien. In der ADAC-Klassifikation hat er fünf von fünf Sternen erhalten und gilt daher als „Superplatz“. Dahinter folgt der italienische Campingplatz Villaggio Turistico Internazionale in Bibione bei Venedig. Er zählt ebenfalls als „ADAC Superplatz“ und hat im Vergleich zum Vorjahr ganze 66 Plätze in der Auswertung gutgemacht.

Campingpark Umag (Kroatien) Villaggio Turistico Internazionale (Italien) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Deutschland) Zaton Holiday Resort (Kroatien) Centro Vacanze Pra‘ delle Torri (Italien) Camping Bijela Uvala (Kroatien) Südsee-Camp (Deutschland) Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien) Camping Marina di Venezia (Italien) Camping Omišalj (Kroatien)

+ Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals befindet sich auf der Ostseeinsel Fehmarn. © Jürgen Wackenhut/Imago

Die Top 3 der beliebtesten europäischen Campingplätze wird vom Camping- und Ferienpark Wulfener Hals in Deutschland abgerundet. Er befindet sich auf einer Halbinsel zwischen der Ostsee und einer weiten Flachwasserbucht und bietet eine eigene Wellnessanlage sowie Sportmöglichkeiten in Form von Tauchen, Ponyreiten oder Golfen. Außerdem hat es noch ein weiterer deutscher Campingplatz unter die besten 10 geschafft: Das Südsee-Camp in Wietzendorf bei Soltau (Platz 7) ist aufgrund seiner Spielplätze, dem Hallenspaßbad mit Wellenbecken und einem Hochseil-Klettergarten besonders beliebt bei Familien mit kleinen Kindern.

Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke Von Bonn über Koblenz bis nach Wiesbaden verläuft der 320 Kilometer lange Rheinsteig – einer der beliebtesten und schönsten Wanderwege Deutschlands. Wanderer erleben unterwegs die vielfältige Kulturlandschaft des Mittelrheintals und des Rheingaus, darunter Spuren der Römer, aber auch mittelalterliche Schlösser und Burgen. Der Weg führt auf überwiegend schmalen und anspruchsvollen Steigen durch Wälder, Weinberge oder Täler. © Alice Dias Didszoleit/Imago In Baden-Württemberg erwartet Wanderfans der Albsteig. Er führt entlang der nördlichen Steilstufe der Schwäbischen Alb von Tuttlingen bis nach Donauwörth und ist von unzähligen Aussichtspunkten mit einzigartigen Ausblicken auf die umliegende Natur gesäumt. Zudem befinden sich zahlreiche Burgen und Schlösser ganz in der Nähe des Weges, zu denen sich ein Abstecher lohnt. © Franziskus von Lucke/Imago Der Rennsteig ist einer der ältesten und bekanntesten Höhenwanderwege Deutschlands. Er schlängelt sich über 169,3 Kilometer über den Kamm des Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges sowie in Teilen durch den nördlichen Frankenwald. Unterwegs gibt es blühende Bergwiesen, aber auch tolle Misch- und Nadelwälder zu sehen, die Sie wunderbar vom Alltag abschalten lassen. © Andreas Vitting/Imago Wer in Norddeutschland wandern möchte, darf sich den Heidschnuckenweg nicht entgehen lassen. Auf 223 Kilometern führt er durch mehr als 30 große und kleine Heideflächen. Die Strecke lässt sich in 13 Hauptetappen teilen, die einzeln auch als Tagesausflüge geeignet sind. © Irina Heß/Imago Lotenbachklamm im Schwarzwald Geübte Wanderer werden am Schluchtensteig im Schwarzwald ihren Spaß haben: Die Strecke führt an Schluchten, Tunneln und Wasserfällen vorbei – Outdoorfans sollten also trittsicher und schwindelfrei sein. Die Anstrengung wird dafür mit wunderschönen naturnahen Felspfaden und Wurzelwegen sowie spektakulären Tiefblicken entlang von Felsklammen belohnt. © Susanne Fritzsche/Imago Aussichtspunkt Mönchskanzel am Oberlausitzer Bergweg in Sachsen. In Sachsen führt Sie der Oberlausitzer Bergweg über 107 Kilometer durch die Berge der Oberlausitz und des Zittauer Gebirges. Zu den Höhepunkten auf der Route zählen die Umgebindehäuser in den Dörfern, die Burg- und Klosterruine auf dem Oybin oder die Zittauer Schmalspurbahn. Unterwegs haben Sie eine wunderbare Aussicht auf die benachbarte böhmische Bergwelt. © Volker Preusser/Imago Der wilde Fluss Bode im Nationalpark Harz. Durch grüne Misch- und Nadelwälder sowie Hochmoore, Schluchten und Klippen führt der Harzer-Hexen-Stieg in Niedersachsen. Die Gesamtlänge des Wanderweges beläuft sich auf 94 Kilometer und führt über den sagenumwobenen Brocken. © Heiko Küverling/Imago Schalkenmehrener Maar in der Vulkaneifel. Auf ihre Kosten kommen Wanderer auch auf dem Eifelsteig: Die Strecke verläuft zunächst durch das größte noch intakte Hochmoor, das hohe Venn, und führt dann durch den Nationalpark Eifel, der durch seine vulkanische Vergangenheit geprägt ist. Start- und Endpunkt des 313 Kilometer langen Fernwanderwegs sind die Städte Aachen und Trier. © Jochen Tack/Imago Beschilderung des Goldsteig Wanderweges am Oberfrauenwald. Der längste zertifizierte Qualitätswanderweg in Deutschland führt mit einer beeindruckenden Länge von 660 Kilometern von Marktredwitz bis Passau – der Goldsteig. Anfänger sind auf den 286 Kilometern der Südroute gut aufgehoben, doch wer es etwas anspruchsvoller mag, kann sich auf die Nordroute – über Hohenbogen, Großer Arber oder Falkenstein – wagen. © Dominik Kindermann/Imago Willibaldsburg in Eichstätt Der Altmühltal-Panoramaweg führt auf 200 Kilometern durch den Nationalpark Altmühltal. Blühende Wacholderheiden, dichte Buchenwälder und schroffe Felsen zeichnen die Landschaft auf der Strecke von Gunzenhausen nach Kelheim aus. Außerdem gibt es unterwegs zahlreiche Zeugnisse aus römischer und keltischer Zeit, darunter Überreste des Limes, zu sehen. © Panthermedia/Imago

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Campingurlaub: Buchung für diesen Sommer nicht zu lange aufschieben

Mit einer Buchung für einen Aufenthalt auf dem Campingplatz, sollten Reisende nicht allzu lange warten, wie Uwe Frers meint: „Wer sich jetzt noch seinen Wunschplatz sichern möchte, sollte diesen umgehend buchen oder auf die weniger stark nachgefragte Nebensaison ausweichen.“ Viele Plätze melden nämlich schon jetzt, dass sie für diesen Sommer ausgebucht sind.

Rubriklistenbild: © Jürgen Wackenhut/Imago