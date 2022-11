Trotz Preisaufschlag in vielen Regionen: Wo Sie noch günstig Skiurlaub in Deutschland machen können

Top 10

Skifahren wird in diesem Jahr teuer – dafür sorgen die gestiegenen Energiepreise. Trotzdem gibt es noch manche Skigebiete, an denen ein Urlaub günstig ist.

Skifans freuen sich darauf, sich in diesem Jahr wieder weitestgehend ohne Corona-Auflagen ins Schneegestöber zu stürzen – wenn da die erhöhten Preise für Skipässe nicht wären. Die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG hat den Preis für ein Tagesticket für Erwachsene von 52 Euro auf 57 Euro angehoben, was eine Steigerung von 9,6 Prozent ausmacht. „Grund für die Preissteigerung sind vor allem steigende Energie- und damit Betriebskosten sowie die Inflation. Um als Unternehmen wirtschaftlich zu arbeiten, müssen Ticketpreise daher jährlich neu betrachtet, bewertet und im Fall angepasst werden“, sagt Verena Tanzer, PR-Managerin der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG laut dem Portal Schneehöhen.

Teurer wird es auch im Skigebiet Garmisch Classic: Hier müssen Skifahrer nun 55 Euro für einen Skipass bezahlen, also rund zehn Prozent mehr. Besonders hoch ist mit fast 20 Prozent Steigerung aber der Preisaufschlag im Skigebiet am Jenner in Berchtesgaden. Dort liegen die Kosten für einen Tagesskipass bei 49 Euro statt 41 Euro. Da stellen sich Reisende zu Recht die Frage: Wo lässt sich in dieser Wintersaison überhaupt noch günstig ein Skiurlaub verbringen?

Zehn günstige Skigebiete in Deutschland – inklusive Unterkunft

Wer am Tag nicht mehr als 50 Euro für den Skiurlaub ausgeben will, hat in diesem Jahr schlechte Karten, wie eine Analyse des Ferienhaus-Buchungsportals Holidu offenbart. Dafür gibt es aber einige Skigebiete, an denen Sie pro Person und Tag zumindest unter 100 Euro für Unterkunft und Skipass bleiben – und somit im Vergleich zu den teuersten Regionen noch sehr günstig wegkommen.

Platz Skigebiet Durchschnittspreis (pro Person und Tag für Skipass und Unterkunft) 1. Kreuzberg (Bischofsheim an der Rhön) 51 Euro 2. Wurmberg – Braunlage 63 Euro 3. Grasgehren 66 Euro 4. Mittagbahn – Immenstadt 66 Euro 5. Großer Arber 67 Euro 6. Fichtelberg – Oberwiesenthal 70 Euro 7. Balderschwang – Hochschelpen/Riederberger Horn 72 Euro 8. Rettenberg 74 Euro 9. Todtnauberg 75 Euro 10. Reit im Winkl 76 Euro

Die drei günstigsten Skigebiete in Deutschland im Überblick

Das beste Beispiel hierfür ist das Wintersportzentrum Kreuzberg inmitten des Naturparks Bayerische Rhön, welches das größte Skigebiet der Region ist – und in diesem Jahr das günstigste in Deutschland. Für einen Tagesskipass zahlen Skiurlauber nur 19 Euro und in der Hauptsaison kostet eine Unterkunft pro Person und Nacht im Durchschnitt 44 Euro. Auf Platz 2 der Analyse landet das norddeutsche Skigebiet „Wurmberg – Braunlage“. Hier können sich Skifans auf einer Gesamtlänge von 12 Pistenkilometern austoben – für durchschnittlich 63 Euro pro Tag inklusive Unterkunft. Der Skipass kostet hier 32 Euro. Ebenfalls preiswert ist das kleine Skigebiet Grasgehren im Oberallgäu mit 11 Kilometern Piste. Ein Tagesskipass ist hier für 32 Euro erhältlich, eine Unterkunft beträgt circa 33 Euro pro Person pro Tag.

