Frau packt „Festessen“ im Zug aus – und erntet wenig Begeisterung

Deutsche Bahn

Eine TikTok-Userin möchte im Zug eigentlich konzentriert arbeiten. Allerdings wird sie vom Festmahl einer Sitznachbarin abgelenkt.

In den öffentlichen Verkehrsmitteln werden Reisenden nicht selten mit Situationen konfrontiert, in denen sie denken: „Warum nur?“. Oft hängt es mit den Sitznachbarn zusammen, die einem eher unfreiwillig zugeteilt werden – die einen fühlen sich etwas zu sehr wie daheim und andere kommen aus dem Plaudern gar nicht mehr heraus. Eine Bahnreisende musste sich kürzlich dieselbe Frage stellen, als sie an einem Viersitzer saß. Ihr Gegenüber: Eine Dame, die seelenruhig geruchsintensive Speisen verzerrte.

Deutsche Bahn: Sitznachbarin mit „Festessen“

„Du fährst mit der Deutschen Bahn und dachtest, du bist ein Fuchs, als du dir den Sitzplatz mit Tisch zum Arbeiten reserviert hast. Jetzt werden neben dir genüsslich Eier mit Blauschimmelkäse gegessen“, schrieb die TikTok-Userin „therryschx3“ zu einem Video, das sie auf der Plattform teilte. Neben dem duftenden Käse zeigt es auch, wie die Frau voller Bedacht eine Gurke schält und sogar einen Mini-Salzstreuer auf den Tisch parat stellt. Zu dem Zeitpunkt, als das Video entstand, standen der TikTok-Userin obendrein noch drei Stunden Fahrtzeit bevor, wie sie berichtete.

Ob sie bei der Geruchskulisse noch zum Arbeiten kam, ist nicht überliefert. Allerdings war das Erlebnis laut einem ihrer Kommentare „wirklich Krise“. Auch andere Nutzer wundern sich, wie manche Bahnreisende es schaffen, „da an den Tischen immer ein ganzes Festessen“ zu machen. Oder würden sich unwohl fühlen, vor allen Augen die vollgepackte Lunchbox auszupacken: „Und ich habe Angst nur zu husten und fühle mich bei jeder Bewegung so, als würden alle mich anstarren.“

Der gemütlichste Ort für eine entspannte Mahlzeit ist der Zug wohl nicht, aber manchmal fehlt womöglich die Alternative. So vermutet einer der Nutzer: „Und die dachten sich: Geil, Platz mit Tisch. In Ruhe frühstücken. Und dann sitzt da einer mit Notebook.“ Andere raten in den Kommentaren dazu, immer 1. Klasse zu buchen, wenn man seine Ruhe haben möchte – sofern das finanziell drin ist.

TikTok-User berichten von eigenen Bahn-Geschichten

Das Video scheint jedoch viel Anklang unter den Usern zu finden: Es wurde bereits über 111.000 Mal aufgerufen. Viele TikTok-User fühlen sich an eigene Erlebnisse erinnert, die für Schmunzeln sorgen. Hier einige der besten:

„Neben mir hat mal jemand Frikadellen und Heringssalat in einer Tupperdose ausgepackt, ich hätte heulen können.“

„Hatte ich auch schon. Sekt, Kaffee und Ei dabei. Natürlich mit Gewürzen.“

„Ich saß letztens mit meinen Kindern im Bus bei 35 Grad Außentemperatur und da sitzt einer hinter uns und packt seinen Thunfischtoast aus.“

„Neulich hat jemand einfach fünf Bifi neben mir gegessen. Junge, hätte fast gekotzt.“

„Ich hatte erst einen neben mir sitzen mit Dosenfisch und dann hat er ihn noch umgekippt.“

„Werde nie die Frau mit dem Eimer Remoulade vergessen. Sie hat ihn einfach gelöffelt.“

