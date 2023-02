Zugfahren ohne Sitzplatzreservierung: Warum das unangenehm enden kann

Deutsche Bahn

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn können Zugreisende sich einen Sitzplatz reservieren. Wer dies nicht tut und keinen Platz findet, könnte ein Problem bekommen.

Wer sich einen Sitzplatz im Fernzug reservieren möchte, muss dafür einen Aufpreis zahlen: In der 1. Klasse sind es 5,90 Euro und in der 2. Klasse sind es 4,50 Euro. Nicht jeder ist aber gewillt, diesen Betrag auszugeben – stattdessen verlassen sich viele Bahnreisende darauf, dass irgendwo schon ein Platz frei sein wird. Notfalls weichen sie auf einen Stehplatz im Gang oder bei doppelstöckigen Zügen auf eine Sitzgelegenheit an der Treppe aus. Aber genau das ist ein Verstoß gegen die Hausordnung der Deutschen Bahn.

Rappelvoller ICE: Sitzen im Gang ist bei der Deutschen Bahn verboten

„Sollten Reisende in stark ausgelasteten Zügen Flucht und Rettungswege blockieren, stellt dies ein Sicherheitsrisiko dar“, heißt es vonseiten eines Bahnsprechers gegenüber dem Nachrichtenportal t-online.de. Im Notfall können Zuggäste die Bahn nicht schnell genug verlassen – daher ist es wichtig, dass jeder sich auf einem Sitzplatz befindet. Wer selbst nicht fündig wird, erhält in der Regel Unterstützung von einem Zugbegleiter.

Kritisch wird es für Reisende aber dann, wenn sich kein geeigneter Platz für sie findet. Dann sei eine „Weiterfahrt zur Sicherheit aller Fahrgäste nicht möglich“, so der Bahnsprecher. Sollten einzelne Züge also einer „akuten Überbesetzung“ ausgesetzt sein, müssten Reisende ohne Sitzplatz gebeten werden, den Zug wieder zu verlassen. Sie haben dann die Möglichkeit, auf einen anderen Zug auszuweichen – sofern Sie kein Ticket mit Zugbindung haben.

Deutsche Bahn: Wie schaffe ich es, einen Sitzplatz zu finden?

Wenn Sie weiterhin auf eine Sitzplatzreservierung verzichten möchten, sollten Sie sich schon bei der Buchung genau über die Auslastung der Züge informieren. Wie voll Ihre ausgewählte Fahrt voraussichtlich sein wird, erfahren Sie zum Beispiel in der Verbindungsauskunft auf bahn.de oder in der App „DB Navigator“. Die Information bezieht sich normalerweise auf die 2. Klasse und ist in der Regel 28 Tage vor dem Abfahrtstag verfügbar.

Wer sichergehen möchte, im gebuchten Zug auch tatsächlich einen Platz zu bekommen, oder keine gute Ausweichmöglichkeit findet, sollte hingegen eine Reservierung vornehmen.

