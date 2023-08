47 Evakuierungen im Monat: So verhalten sich Bahnreisende im Notfall richtig

Ruhe bewahren

Bleibt ein Zug liegen, dauert die Evakuierung oft Stunden. Damit Bahnreisende trotzdem sicher und gesund ans Ziel gelangen, gibt es ein paar Tipps.

Ein Halt auf offener Strecke bedeutet für Bahnreisende oft stundenlanges Warten in Ungewissheit. Wie häufig es bei der Deutschen Bahn derzeit zu Evakuierungen und ungeplanten Stopps kommt, deckte kürzlich die ARD-Fernsehsendung Report Mainz auf. Im Notfall sollten Bahnreisende also vorbereitet sein und ihre Fahrgastrechte kennen, die in Bezug auf das Deutschlandticket kürzlich eine Änderung erfahren haben.

47 Bahn-Evakuierungen und mangelhaftes Notfallmanagement

Bei einer Evakuierung ist es wichtig, dass Bahnreisende ruhig bleiben, selbst wenn auf dem Bahnsteig ein großes Gedränge herrscht.

Den Machern von Report Mainz wurden interne Dokumente der Deutschen Bahn zugespielt, die sowohl Probleme bei der Evakuierung als auch Defizite beim Notfallmanagement belegen. Wie unter tagesschau.de nachzulesen ist, finden sich darin genaue Auflistungen von betroffenen Zügen sowie Protokolle von Bahnangestellten.

Laut eigenen Angaben der Deutschen Bahn AG kommt es im Schnitt bei 0,004 Prozent der Fahrten zu Evakuierungen auf offener Strecke. Das macht bei täglich 39.000 Fahrten 47 Zugausfälle pro Monat.

Auch der zuständige Notfallmanager, der laut Bahn innerhalb von maximal 30 Minuten am Zug ankommen sollte, käme häufig zu spät, weiß Report Mainz. Seine Aufgabe sei es, den Strom an den Oberleitungen abzustellen, damit die Reisenden sicher über die Gleise aussteigen können.

Tipps für Bahnreisende im Notfall

Gerade in diesem heißen Sommer sorgten die Zugausfälle bei den Bahnreisenden für erhebliche Probleme. Viele waren bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius in stillstehenden Zügen eingesperrt. In Situationen wie diesen heißt es vor allem, Ruhe zu bewahren und auf die Ansagen zu achten, die jedoch oft eine ganz eigene Bedeutung haben. Erfahrungsgemäß dauert es nämlich nie mehr als ein paar Stunden.

Reisende können sich mit dem Zugpersonal und den Mitreisenden austauschen. So ist die Ungewissheit leichter auszuhalten – vor allem, wenn schlechter Empfang oder fehlendes Internet den Kontakt nach außen erschweren. Schaffen Lüftung und Klimaanlage es nicht, für ausreichend frische Luft zu sorgen, steigt gerade bei älteren Menschen die Gefahr für Dehydrierung und Kreislaufkollaps. Sofern die Zugbegleiter kein Wasser zur Verfügung stellen, sollten Reisende ihre Vorräte teilen. Generell lohnt es sich, einen Vorrat an Trinkwasser mit sich zu führen. Macht der Kreislauf schlapp, hilft es, die Beine hochzulegen oder sich ein wenig Bewegung in den Gängen zu verschaffen. Bei Überfüllung kann man auch manchmal in die erste Klasse ausweichen.

Bei medizinischen Notfällen oder Panikattacken, die Bahnreisende angesichts geschlossener Türen und Fenster befallen können, rufen die Zugbegleiter Hilfe. Eventuell im Zug mitfahrende Ärzte oder Seelsorger können mittels Durchsagen gefunden werden. Ansonsten können sich die Reisenden aber auch untereinander helfen. Unerlässlich ist, dass alle ruhig bleiben und gemeinsam warten, bis sie sicher aussteigen können oder der Zug weiterfahren kann. Gedränge oder chaotisches Durcheinanderlaufen sollten auch auf dem Bahnsteig oder den Gleisen vermieden werden.

