Biken, Climbing, Achterbahn: Europas Topziele für Action-Fans

Deutschland vorn

Nicht jeder mag im Urlaub nur chillen und futtern. Wer es gerne etwas action-lastiger mag, findet in diesem Ranking die besten europäischen Länder dafür.

Am Strand liegen, oder am Pool per Handtuch die Liege blockieren, oder auf dem Kreuzfahrtschiff das Buffet leer futtern: Für viele ist das der Inbegriff des Traumurlaubs. Allerdings gibt es auch so einige, die sich auf völlig andere Art aus dem heimischen Alltag ausklinken wollen. Nämlich, indem sie ihren Adrenalinspiegel nach oben treiben.

Biken, Climbing, Achterbahn: Europas Top-Destinationen für Action-Fans

Ob es der Downhill-Ritt mit dem Mountain-Bike sein soll oder die Fahrt mit einer spektakulären Achterbahn: Wer im Urlaub Action sucht, sollte sich nach anderen Destinationen umschauen als der klassische Sonnenanbeter. In welchen europäischen Ländern Adrenalinjunkies am ehesten fündig werden, hat das Online-Reiseportal Loveholidays bilanziert.

+ Für manchen ein Traum: Bike-Action im Urlaub. © Wirestock/Imago

Dafür werteten die Briten die entsprechenden Angebote in 30 europäischen Ländern aus. Berücksichtigt wurden Faktoren wie Berg-Steigungen, Mountainbike-Trails, Zahl der Achterbahnen, Küstenlinie für Wassersport oder, für den Winterurlaub, auch Skizentren.

Biken, Climbing, Achterbahn: Reiseportal hat nachgezählt

Das Ergebnis mag etwas überraschen. Denn Deutschland, Frankreich und Italien machten in der Gesamtwertung das Rennen – weil so von allem etwas, und von einigen Spezialitäten richtig viel bieten.

Das sind die Top Ten des Action-Rankings und ihre Spezialitäten:

Deutschland: Mountainbike-Trails, Rockclimbing-Routen, Skizentren, Achterbahnen Frankreich: Rockclimbing-Routen, Achterbahnen, Steigungen, Skizentren Italien: Nationalparks, Rockclimbing-Routen, Steigungen, Skizentren Norwegen: Küstenlänge, Nationalparks Schweden: Wasseroberfläche, Skizentren, Nationalparks Schweiz: Mountainbike-Trails, Skizentren Österreich: Mountainbike-Trails, Skizentren, Großbritannien: Küstenlänge, Achterbahnen, Rockclimbing-Routen Spanien: Küstenlänge, Rockclimbing-Routen Finnland: Wasseroberfläche, Nationalparks

(Quelle: Loveholidays)

Abgeschlagen auf den drei letzten Plätzen landeten (von hinten) Andorra, Bosnien & Herzegowina und – für manche vielleicht überraschend – Portugal. Da aber die Ansprüche an die gewünschte Sport- und Action-Art unterschiedlich sind, gibt es hier die komplette und ausführliche Liste.

Rubriklistenbild: © Wirestock/Imago