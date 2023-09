Auswärtiges Amt warnt vor Dengue-Fieber in Italien – kann man sich impfen lassen?

Tropenkrankheit mitten in Europa

Dass das tropische Dengue-Fieber in Italien, also mitten in Europa auftaucht, beunruhigt viele Reisende. Auch das Auswärtige Amt bringt nun eine Warnung.

Nun ist offiziell: Das Auswärtige Amt hat die Warnung vor Dengue-Fieber in die Reise- und Sicherheitshinweise für Italien aufgenommen. Die gefährliche Tropenkrankheit, die durch Stechmücken übertragen wird, tauchte im August plötzlich am Gardasee auf. Mehre Menschen wurden bereits infiziert, darunter Einheimische und Touristen. Klar, dass vor der nächsten Buchung eines Urlaubs in Italien die Frage nach einer Impfung aufkommt.

Das sagt das Auswärtige Amt zum Dengue-Fieber in Italien

Italien und gerade der Gardasee sind bei deutschen Urlauben sehr beliebt. Nun gibt es dort Fälle von Dengue-Fieber.

Wie das Auswärtige Amt meldet, werden die Viren durch Aedes-Mücken übertragen. Als Überträger gilt vor allem die Gattung Aedes aegypti (Gelbfiebermücke), gelegentlich auch Aedes albopictus (Tigermücke). Typische Symptome zu Beginn einer Infektion sind:

Fieber

Hautausschlag

Gliederschmerzen

Da die Mücken tagaktiv sind, empfiehlt das Ministerium, sich tagsüber konsequent vor Stichen zu schützen. Eine Impfung gebe es zwar, man solle sich darüber aber mit einem Tropen- oder Reisemediziner beraten. Auch ein paar Regeln sollten Urlauber kennen, um am Gardasee kein Bußgeld zu kassieren.

Wie können sich Italienreisende vor Dengue-Fieber schützen?

Zur Expositionsprophylaxe, also zur Vermeidung von Mückenstichen ohne Medikamente, eigenen sich laut Auswärtigem Amt Insektenabwehrmittel, die direkt auf die Haut aufgetragen beziehungsweise aufgesprüht werden. Bewährt hätten sich vor allem Produkte mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid (DEET) und Icaridin.

Was ist Dengue? Die Krankheit wird durch das Dengue-Virus ausgelöst und durch Stechmücken übertragen. Dengue-Fieber tritt vor allem in den tropischen und subtropischen Regionen der Erde auf. Meist nimmt es einen milden Verlauf, in 1 bis 5 Prozent der Fälle kommt es jedoch zu einem Schock und inneren Blutungen. Ein tödlicher Ausgang ist gerade bei wiederholter Ansteckung möglich. Auch für Kinder ist die Virusinfektion sehr gefährlich (tropeninstitut.de).

Mit speziellen Sprays lasse sich auch die Kleidung imprägnieren. Generell schützen lange Ärmel und lange Hosenbeine die Haut vor Stichen. Von Haus und Wohnung könne man die Mücken mithilfe von Raumsprays oder Räucherspiralen fernhalten. Moskitonetze für das Bett oder an den Fenstern erhöhen die Schutzbarrieren noch weiter. Auch sie können zusätzlich mit Insektenabwehrmittel eingesprüht werden. Allesamt eine wichtige Ergänzung der Packliste für den Sommerurlaub.

Gibt es eine Impfung gegen Dengue-Fieber?

Die Europäische Kommission hat 2018 den Wirkstoff Dengvaxia zur Impfung gegen Dengue-Fieber zugelassen, informiert das Robert Koch Institut (RKI). Die Impfung sei aber nicht für jedermann zugänglich, sondern nur für Personen im Alter zwischen 9 und 45 Jahren mit Wohnsitz in einem Endemiegebiet, die bereits eine Infektion durchgemacht hätten. Reisende und Urlauber erhalten also pauschal keine Impfung. Die Wirksamkeit liege laut einer Studie in Südamerika bei 66 Prozent, die Verträglichkeit sei „gut“, wie das RKI weiter berichtet. Seit 2022 stehe zudem noch ein weiterer Wirkstoff namens Qdenga zur Verfügung. Dieser könne bereits ab einem Alter von vier Jahren eingesetzt werden. An der Entwicklung weiterer Impfstoffe werde gearbeitet.

