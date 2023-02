Was genau ist eigentlich ein Motel – und was ist der Unterschied zum Hotel?

Unterkunftsform

Von einem Motel haben die meisten schon einmal gehört. Wer aber versucht, es mit einem Hotel gleichzusetzen, könnte enttäuscht werden.

In Deutschland sind Motels nicht so weit verbreitet wie in anderen Ländern – wer also zum ersten Mal eine Übernachtung in einem buchen will, fragt sich womöglich, was der Unterschied zu einem Hotel ist. Je nachdem, welche Erwartungen ein Reisender hat, macht eine Unterkunftsform mehr Sinn als die andere.

Was ist ein Motel?

Der Begriff Motel ist aus der Kombination der Worte Motor und Hotel. Dabei handelt es sich um eine Art von Unterkunft, die hauptsächlich für Autoreisende konzipiert ist. Motels befinden sich in der Regel direkt an Fernverkehrsstraßen oder in verkehrsgünstiger Lage, sodass Reisende bequem und schnell Zugang zu ihren Zimmern haben. Diese sind oft sogar von der Straße zugänglich, mit Parkmöglichkeiten vor dem Haus. Das erleichtert das Ein- und Auschecken sowie den Transport des Gepäcks.

+ Motels sind in der Regel nicht zu übersehen: Riesige Hinweisschilder in Neonfarben machen am Straßenrand auf die Übernachtungsmöglichkeit aufmerksam. © Jeff Greenberg/Imago

Da sich die Gäste eines Motels eher auf der Durchreise befinden, sind die Zimmer normalerweise kleiner und mit weniger Annehmlichkeiten ausgestattet als in Hotels. Trotzdem gibt es auch Motels, die über Familienzimmer mit mehreren Betten und einem separaten Wohnbereich verfügen. Eine Rezeption oder ein Restaurant sind kein Muss, können aber ebenfalls vorhanden sein. Aus diesem Grund sind sie auch oft günstiger und somit eine gute Übernachtungsmöglichkeit für Reisende mit kleinem Budget. Eine Reservierung ist nicht nötig, stattdessen werden Zimmer meistens spontan genommen.

Wie sind Motels entstanden?

Die Geschichte der Motels geht zurück auf die 1920er Jahre in den USA, als das Reisen mit dem Auto immer populärer wurde. Die ersten wurden entlang der Straßen und Autobahnen gebaut, um Reisenden eine bequeme und praktische Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Der Boom folgte in den 1950er und 60er Jahren: Es entstanden viele neue Motels entlang der Straßen und Autobahnen in den USA. Sie waren oft auffällig mit Neonschildern gestaltet, um Reisende auf sich aufmerksam zu machen und so Kunden anzulocken. In dieser Zeit wurden auch die ersten Motel-Ketten gegründet, die mehrere Standorte unter einem einheitlichen Konzept und Management betrieben.

In den 1970er und 80er Jahren verlor die Motelbranche jedoch an Popularität und Bedeutung, als immer mehr Hotels entstanden und die Reisebranche sich weiterentwickelte. Hinzu kam, dass das neue Fernstraßennetz der USA – die Interstate Highways – im Vergleich zu den U.S. Highways, die vergleichbar mit Bundesstraßen sind, immer populärer wurden. Motels, die früher direkt an den Hauptverkehrsrouten lagen, waren plötzlich verlassen und zu entlegen. Dennoch gibt es auch heute noch zahlreiche Motels. Viele haben sich neu aufgestellt, indem sie innovative Konzepte und Dienstleistungen einführten. Auf Touristen übt die Motel-Kultur in Amerika ebenfalls seinen Reiz aus, sodass viele Reisende fest eine Übernachtung in den Raststätten einplanen.

Was unterscheidet ein Hotel vom Motel?

Ein Hotel ist in der Regel eine größere und komplexere Einrichtung mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen. Die Zimmer sind größer und luxuriöser eingerichtet, Urlauber können im hoteleigenen Restaurant essen gehen, an der Bar Cocktails schlürfen oder sich am Pool sonnen. Auch Fitnesscenter oder Konferenzräume sind in Hotels keine Seltenheit. Anders als Motels sind Hotels zudem eher in Stadtzentren oder touristischen Gebieten gelegen und eignen sich gut für längere Aufenthalte oder für Geschäftsreisen. Wer also einen längeren, erholsamen oder unterhaltsamen Urlaub mitsamt der ganzen Familie plant, ist mit einem Hotel besser beraten.

