Darum sind diese kleinen Aufkleber so wichtig für Ihr Fluggepäck

Bloß nicht verlieren

+ © Jens Görlich Diese kleinen Papierstücke sind sehr wichtig auf Ihrer Reise. © Jens Görlich

Er nennt sich Claim-Abschnitt und ist das wichtigste Detail bei der Gepäckaufgabe am Flughafen: Ein kleiner, unscheinbarer Aufkleber, der auf das Flugticket geklebt wird.

Zusammen mit dem Baggage Tag oder auch Security Label, das am Koffer selbst befestigt wird, stellt der Claim-Anschnitt den wichtigsten Teil bei der Gepäckbeförderung dar. Dabei handelt es sich um einen kleinen Aufkleber, der am Flugticket angebracht wird.

Wichtigstes Stück zur sicheren Gepäckbeförderung

Eine weiße Papierschlaufe, der sogenannte Baggage Tag, wird um Ihren Koffer bei der Gepäckaufgabe am Flughafen geklebt. Damit dieses Gepäckstück am Zielflughafen richtig identifiziert werden kann, bekommen Sie ein weiteres Stück Papier ausgehändigt: Auf Ihr Flugticket oder, bei elektronischen Tickets, auf Ihr Ausweisdokument, wird ein kleiner Aufkleber, der so genannte Claim-Abschnitt, geklebt.

Diese beiden Papiere enthalten identische Infos darüber, wem das Gepäckstück gehört. So können Sie sichergehen, dass Sie Ihren Koffer auch dann wieder bekommen, wenn er am Zielflughafen einmal verloren gehen sollte und nicht auf dem Gepäckband auftaucht.

In manchen Ländern in Asien und Afrika bekommen Fluggäste Ihr Gepäck nicht ausgehändigt, wenn sie den Claim-Abschnitt nicht vorzeigen können. Ein weiterer Grund, warum Sie gut darauf Acht geben sollten.

Sensible Daten gespeichert

Informationen, die sich sowohl auf dem Baggage Tag, als auch auf dem Claim-Abschnitt befinden, sind:

Name der Fluggesellschaft

Flugnummer

Nummer des Baggage Tags

Code des Zielflughafens

Name des Reisenden

Geschlecht des Reisenden

Gesamtzahl der Gepäckstücke des Fluggastes

Werfen Sie also weder Ihr Ticket mit dem Claim-Abschnitt, noch den Baggage Tag einfach achtlos in die nächste öffentliche Mülltonne. Entsorgen Sie beides lieber sicher zuhause oder vernichten Sie das Ticket und die anderen Teile, bevor Sie sie wegwerfen. So können Sie Ihre Daten am besten schützen.

Auch interessant: Darum sollten Sie im Flugzeug immer angeschnallt sein. Lesen Sie hier alles rund um die Themen Flugbuchung, Flughäfen und Sicherheit an Bord.

sca