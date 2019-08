Darum können Kreuzfahrt-Passagiere mit diesem Gegenstand die Sicherheit an Bord massiv gefährden

Kreuzfahrt-Tipps

Hätten Sie gewusst, dass es auf Kreuzfahrt Bestimmungen gibt, was man mitnehmen darf und was nicht? Dieser Alltagsgegenstand stellt an Bord ein Sicherheitsrisiko dar.

Kreuzfahrtgesellschaften haben genau Vorschriften und Bestimmungen, was Passagiere an Bord mitbringen dürfen und was nicht. Darin werden Gegenstände verboten, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, wie etwa Messer, Waffen oder chemische Substanzen. Doch auch einfache Alltagsgegenstände können die Sicherheit gefährden.

Kreuzfahrt ohne Glätteisen, Föhn und Lockenstab: Darum sind diese Gegenstände verboten

Feuer ist eine der größten Gefahren, die es auf Kreuzfahrtschiffen gibt. Daher werden in den Richtlinien der Kreuzfahrten auch Gegenstände verboten, die Feuer verursachen können.

Zu den Ursachen zählen neben Bügeleisen, Streichhölzern und Feuerzeugen auch Föhne, Lockenstäbe und Glätteisen. Wer also schön geglättetes Haar auf der Kreuzfahrt haben möchte, der wird an dieser Stelle enttäuscht sein: Meist verfügen die Kabinen zwar über einen Föhn, auf ein Glätteisen oder einen Lockenstab wird man aber höchst unwahrscheinlich treffen.

Viele Kreuzfahrtunternehmen bieten sogar nicht mal einen Föhn in der Kabine an, so etwa bei Royal Caribbean. Das Kreuzfahrtunternehmen Aida schreibt in seinen FAQ, dass Passagiere ihren Föhn zuhause lassen können, da es in den Kabinen einen gibt. Tui Cruises wiederum verbietet unter "sonstigen Gefahrengütern" Bügeleisen, Heizgeräte und Kerzen.

Sie sollten als Passagier also über diese Vorschriften gut Bescheid wissen, bevor Sie sich auf Ihre nächste Kreuzfahrt vorbereiten. Denn wer die Gegenstände auf der Kreuzfahrt dabei hat, wird sie an Bord abgeben müssen und erst nach Ende der Reise zurückbekommen.

