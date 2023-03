Was an Kreuzfahrt-Gästen richtig nervt: Crewmitglieder verraten No-Gos

Nerviges Verhalten

Eine Kreuzfahrt kann sowohl für Gäste als auch für Crewmitglieder ein schönes Erlebnis sein. Bestimmte Verhaltensweisen gehen Mitarbeitern jedoch regelmäßig auf die Nerven.

Eine Kreuzfahrt stellt für viele Reisende ein großes Abenteuer vor – schließlich verbringt man nicht jeden Tag auf See und entdeckt jeden Tag einen anderen Ort oder ein anderes Land. Bei all der Aufregung sollten Urlauber aber nicht vergessen, dass es auch noch Menschen um sie herum gibt, die ihrer Arbeit nachgehen. Crewmitglieder sind unter anderem dazu da, den Gästen die Reise so angenehm wie möglich zu gestalten – umgekehrt sollten Gäste aber auch versuchen, ihnen diese Arbeit nicht zu erschweren, wie einige Angestellte finden. In manche Fettnäpfchen steigen Urlauber vielleicht eher ungewollt. Andere wiederum sind definitiv zu vermeiden.

Wenn Kreuzfahrtgäste die Crewmitglieder als „Arbeiter“ bezeichnen

Ein respektvoller Umgang miteinander ist – wie überall im Leben – auch auf einem Kreuzfahrtschiff ein wichtiger Grundsatz. Daher sollten Gäste die Crewmitglieder nicht als „Arbeiter“ bezeichnen, wie Erica DePascale in einem Beitrag auf dem Online-Portal Buiness Insider schreibt. Nach eigenen Angaben arbeitet sie schon seit sechs Jahren bei einer großen Kreuzfahrtgesellschaft und hat daher schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Gäste sollten ihrer Meinung nach lieber von der „Crew“ oder den „Angestellten“ sprechen. „Arbeiter“ hätte eher eine negative Konnotation.

+ Kreuzfahrtgäste sollten sowohl auf die Crew als auch auf andere Reisende Rücksicht nehmen. © Andy Dean/Imago

Liegen auf dem Kreuzfahrtschiff reservieren, ohne sie zu brauchen

Auch auf andere Reisende sollten Kreuzfahrtgäste Rücksicht nehmen, wie DePascale findet. Denn genau wie in vielen Hotels sind auch auf Kreuzschiffen Liegen am Pool eine heißbegehrte Ware. Oft käme es vor, dass Passagiere ihr Handtuch um acht Uhr morgens auf einem Liegestuhl hinterlassen – und diese dann gar nicht in Anspruch nehmen. „Die Pooldecks auf Schiffen sind meist kleiner als die Liegeplätze an Land. Reserviert euch bitte nur dann eine Liege, wenn ihr vorhabt, euch auch draufzulegen“, schreibt sie auf Business Insider.

Kreuzfahrturlaub: Nicht rechtzeitig von Tagesausflügen zurückkehren

Landausflüge sind aus einem Kreuzfahrturlaub nicht wegzudenken, doch Reisende sollten ihre Freude über einen Tag abseits von hoher See nicht zu sehr ausreizen. Besonders wer auf eigene Faust losmarschiert, sollte darauf achten, wieder rechtzeitig zurück am Schiff zu sein – ansonsten kann es passieren, dass dieses ohne ihn ablegt. „In vielen Fällen wird dem Schiff jede Minute, die es länger im Hafen liegt, in Rechnung gestellt“, erklärt DePascale. In der Regel würde dann nur auf Passagiere gewartet werden, wenn eine vom Unternehmen geplante Tour verspätet ist.

Sharon Waugh, die sechs Jahre bei zwei verschiedenen Kreuzfahrtreedereien gearbeitet hat, berichtet auf Insider ebenfalls davon, dass Passagiere zu häufig die Zeit vergessen: „Wenn Sie an Orte in verschiedenen Zeitzonen reisen, stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist. Auch wenn die ‚Schiffszeit‘ in der Zeitzone des Einschiffungshafens eingestellt bleibt, kann es sein, dass Ihr Telefon ohne Ihr Wissen automatisch die Zeitzone wechselt.“

Top 10 Kreuzfahrtrouten, die zu den schönsten der Welt zählen Die Fjorde Norwegens üben auf viele Reisende eine große Faszination aus: Über 1.000 dieser Meeresarme reichen ins Landesinnere hinein und versorgen Wanderer und Naturfans mit spektakulären Ausblicken. Doch auch auf dem Kreuzfahrtschiff lässt sich ein Teil der norwegischen Fjorde bereisen – darunter zum Beispiel der Geirangerfjord (s. Bild). © Jürgen Feuerer/Imago Schon einmal überlegt, Australien und Neuseeland auf Kreuzfahrt zu entdecken? Je nach Route machen Sie Stopps in Sydney, Melbourne, Brisbane oder Auckland und können sich von der modernen Architektur, der packenden Kultur sowie der reichen Flora und Fauna beeindrucken lassen. Vom Great Barrier Reef bis hin zum Sydney Opera House – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Mint Images/Imago Kanada ist ein einzigartiges Land voller Berge, Seen und Nadelwälder, in denen Elche und Bären das Leben in freier Natur genießen. Mit dem Kreuzfahrtschiff schippern Sie entweder die Ost- oder Westküste herunter und können die Reise mit einem Trip zu den USA oder nach Alaska kombinieren – so ist ein einmaliges Erlebnis garantiert. © agefotostock/Imago Ob nun die wunderschönen Strände von Koh Samui und Phuket oder die Metropolen Singapur, Bangkok oder Ho-Chi-Minh-Stadt – Südostasien hat von einzigartigen Landschaften bis hin zu modernen Städten und wertvollen Kulturschätzen vieles zu bieten. Auf einer Kreuzfahrt zwischen Thailand, Vietnam oder Malaysia lernen Sie zahlreiche Facetten dieses Fleckchens Erde kennen und haben die wunderbare Gelegenheit, sich auch von der asiatischen Kulinarik zu überzeugen. © Arkadij Schell/Imago Kreuzfahrtschiff fährt an der Kailua Bay auf Hawaii vorbei. Bei Hawaii denken viele Reisende an Blumenketten, Palmen und idyllische Sonnenuntergänge – doch auch Vulkane wie der Mount Kilauea oder die Rainbow-Wasserfälle auf Big Island üben ihren Reiz auf Reisende aus. Während einer Kreuzfahrt lassen sich die verschiedenen Inseln, die zu Hawaii gehören, ansteuern, ohne, dass Urlauber jemals die Unterkunft wechseln müssen. © Luis Castañeda/Imago Kreuzfahrtschiff fährt durch Antarktis. Die Antarktis zählt wohl zu den entlegensten – aber auch zu den faszinierendsten – Reisezielen. Wer sich auf das Abenteuer einlässt, wird mit beeindruckenden Eislandschaften und viel unberührter Natur belohnt. Touristen sollten sich vor einer Reise in die Antarktis aber gut informieren: Das Umweltbundesamt weist in einer Broschüre auf Verhaltensregeln hin, die dabei helfen sollen, die empfindliche Natur und Tierwelt schützen. Einige Kreuzfahrt-Anbieter haben sich auf Reisen in dieser Region spezialisiert, um ein möglichst schönes, sicheres und umweltfreundliches Erlebnis zu schaffen. © Frank Günther/Imago Kreuzfahrtschiff fährt am John Hopkins Gletscher in Alaska vorbei. Auch Alaska verfügt über viel unberührte Natur aus gewaltigen Bergen, riesigen Gletschern und einer beeindruckenden Tierwelt. Kreuzfahrtreisende können sich von der prachtvollen Landschaft auf verschiedenen Stopps überzeugen lassen – genauso sehenswert sind aber kleine Küstenorte wie Juneau oder die Goldgräberstadt Skagway. © YAY Images/Imago Opunohu Bay der Insel Moorea in Französisch-Polynesien. Weitläufige Strände, traumhafte Buchten und eine schillernde Unterwasserwelt: Die Südsee lässt die Herzen vieler Weltenbummler höher schlagen. Zu den Reisezielen vieler Kreuzfahrtreedereien gehören unter anderem Bora Bora, Tahiti, Moorea (s. Foto) oder die Fidschi-Inseln – alles traumhafte Urlaubsdestinationen, die sowohl Erholungssuchende als auch Naturliebhaber begeistern. © Michael S. Nolan/Imago Kreuzfahrtschiffe stehen am Pier von Nassau auf den Bahamas. Die Karibik gehört wohl zu den beliebtesten Reisezielen für Kreuzfahrturlaube. Auf den Dampfern lassen sich gleich mehrere verlockende Inselstaaten auf einen Schlag entdecken, von der Dominikanischen Republik über Jamaika bis hin zu den Bahamas. Sonne ist quasi garantiert, genauso wie türkisblaues Wasser an wunderschönen Sandstränden. © YAY Images/Imago Ein Kreuzfahrtschiff fährt an der griechischen Insel Santorin vorbei. Malerische Buchten und atemberaubende Küsten gibt es aber auch in Europa: Auf Mittelmeer-Kreuzfahrten entdecken Reisende ganz neue Facetten von Italien, Spanien oder Frankreich. Auch die griechischen Inseln Santorin, Mykonos und Korfu lassen sich per Schiff ganz einfach erkunden. © Mel Longhurst/Imago

Kreuzfahrt: Ärger über Fahrplanänderungen an der Crew auslassen

Kreuzfahrtreisende reagieren immer wieder enttäuscht auf kurzfristige Fahrplanänderungen ihres Schiffes – und lassen diesen Ärger des Öfteren bei der Crew aus. „Niemand kann bestreiten, dass es enttäuschend ist, wenn aus einem Hafentag ein Seetag wird, aber wenn Sie das Personal anschreien, werden Sie nicht an Ihr Ziel gelangen oder eine Rückerstattung Ihrer Reise erhalten“, so Waughn. Oft liegt es an schlechtem Wetter, wenn ein Schiff nicht am geplanten Hafen einläuft. In Gebieten, in denen Hurrikane möglich sind, werden Kreuzfahrtrouten teilweise komplett umgeleitet. Daher ihr Rat: „Bereiten Sie sich bei der Buchung Ihrer Kreuzfahrt mental darauf vor, dass sich die Reiseroute kurzfristig ändern kann.“

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Bei medizinischen Notfällen genervt reagieren

Auch medizinische Notfälle können ein Grund für Verzögerungen im Ablauf sein. Aber auch hier ist nicht immer mit Verständnis vonseiten der Kreuzfahrtgäste zu rechnen, wie ein ehemaliger Kreuzfahrtmitarbeiter laut dem englischsprachigen Newsportal Express auf der Diskussionsplattform Reddit berichtete. „Ich verstehe die Probleme, die dadurch entstehen, wie verpasste Flüge, verspätete Heimkehr, Auswirkungen auf Haustiersitter, Arbeit usw. Aber das Verhalten, das ich von Menschen gesehen habe, die völlig unfähig waren, Mitgefühl zu zeigen, war verblüffend.“ Er habe Geschrei und völlige Wutausbrüche gesehen und sei sogar schon mit etwas beworfen worden. „Auch wenn es frustrierend sein mag, einen Ausflug zu verpassen, müssen medizinische Notfälle immer an erster Stelle stehen.“ Es sei wichtig, daran zu denken, dass die Besatzung unter schwierigen Umständen immer versuche, Verständnis zu zeigen.

Rubriklistenbild: © Andy Dean/Imago