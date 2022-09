Street-Art im Dorf: Künstler gestalten Mauern im Hinterland der Costa Blanca

Open-Air-Kunst in Spanien

+ © Ángel García Schon am Dorfeingang von Senija im Hinterland der Costa Blanca werden die Besucher mit einem Kunstwerk begrüßt. © Ángel García

Dörfer im Hinterland der Costa Blanca als Open-Air-Museen: In immer mehr Orten in der beliebten Urlaubsregion in Spanien schmücken Kunstwerke die Hausfassaden. Was es dort zu sehen gibt, steht in diesem Artikel:

Es sind kleine, eher unauffällige Dörfer in Spanien, die auf eine neue Touristenattraktion setzen: In immer mehr Dörfern im Hinterland der Costa Blanca werden die Straßen mit Open-Air-Kunst geschmückt, berichtet costanachrichten.com.

Das eine Dorf an der Costa Blanca setzt auf Poesie, die auf Mauern gemalt wird, andere veranstalten regelmäßig Kunstwettbewerbe, bei denen Fassaden mit Gemälden versehen werden. Peu à peu werden die Dörfer so bunter und laden zu interessanten Street-Art-Spaziergängen ein.