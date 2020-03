Louvre in Paris wegen Coronavirus geschlossen: Diese Sehenswürdigkeiten weltweit machen dicht

Zahlreiche Attraktionen zu

+ © picture alliance/Christophe Ena/AP/dpa Wegen des Coronavirus bleibt der Louvre in Paris vorerst geschlossen. © picture alliance/Christophe Ena/AP/dpa

Immer mehr Reisende stornieren Aktivitäten wegen des Coronavirus. Nun reagiert man auch bei berühmten Sehenswürdigkeiten. Weltweit schließen sie ihre Pforten.

Das Coronavirus hält derzeit Italien in Schach und breitet sich an vielen Orten weltweit immer weiter aus.

Nun reagieren auch die Verantwortlichen von berühmten Sehenswürdigkeiten darauf und schließen die Attraktionen .

. Eine Übersicht über die Lokalitäten weltweit, die davon betroffen sind, finden Sie im Überblick.

So reagieren Reisende auf das Coronavirus

Seit letzter Woche wird ein deutlicher Anstieg an Stornierungen in Italien verzeichnet, wie das Portal Get Your Guide berichtete. Demnach würden derzeit rund 25 Prozent der Reisenden ihre geplanten Aktivitäten absagen. Das seien fünf Mal mehr als die regulären Stornierungsraten.

Abgesehen von Italien gäbe es jedoch in keinem der anderen Märkte mehr Reise-Stornierungen als üblich. Die Nachfrage für Aktivitäten in China sei zwar zurückgegangen, jedoch seien diese Aktivitäten schon vor längerer Zeit storniert worden, wie es heißt. Jedoch würden insgesamt weniger Menschen Reisen buchen, ebenfalls rund 25 Prozent.

Lesen Sie hier: Coronavirus in Italien: Was Urlaub jetzt wissen müssen.

Wegen Coronavirus: Diese Attraktionen in Italien und weltweit sind derzeit geschlossen

Schließungen in Italien: Die folgenden Attraktionen in Italien sind vorübergehend wegen des Coronavirus geschlossen und werden bald wieder geöffnet:

Das Mailänder Museum (Das Letzte Abendmahl) wird am 4. März wieder geöffnet.

Torre Branca und die Katakomben von Rom sind auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Schließungen in Frankreich: Die folgende Attraktion in Frankreich ist wegen des Coronavirus vorübergehend geschlossen:

Louvre

Schließungen in Japan: Die folgenden Attraktionen in Japan sind vorübergehend wegen des Coronavirus geschlossen:

Robot Restaurant Tokyo wird am 8. März wieder geöffnet

Fuji-Q Highland wird am 8. März wieder geöffnet

Pretty Guardian Sailor Moon – Shining Moon Tokyo wird am 11. März wieder geöffnet

Sanrio Puroland wird am 13. März wieder geöffnet

Toei Kyoto Studio Park wird am 13. März wieder geöffnet

Tokyo Disneyland wird am 15. März wieder geöffnet

Universal Studios Japan werden am 15. März wieder geöffnet

teamLab Planets TOKYO wird am 15. März wieder geöffnet

LEGOLAND Discovery Center Osaka wird am 15. März wieder geöffnet

Tokyo Skytree wird am 15. März wieder geöffnet

Kyoto Tower wird am 15. März wieder geöffnet

Osaka Spa World wird am 15. März wieder geöffnet

Fukuoka Tower wird am 15. März wieder geöffnet

Osaka Aquarium Kaiyukan wird am 15. März wieder geöffnet

Abeno Harukas wird am 15. März wieder geöffnet

Studio Ghibli Museum wird am 17. März wieder geöffnet

Sapporo Fernsehturm wird am 19. März wieder geöffnet

Auch interessant: Coronavirus: Kreuzfahrt-Mitarbeiter deckt auf - so sauber sind Kreuzfahrtschiffe wirklich.

sca