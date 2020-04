Nie wieder Kreuzfahrten, wie wir sie kannten: Experte offenbart Düsteres

Nach Corona

Kreuzfahrtgesellschaften werden aufgrund des Coronavirus eine Reihe von Maßnahmen umsetzen. Die Kreuzfahrt, wie man sie kennt, wird es wohl nicht mehr geben.

Viele Unternehmen werden durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus derzeit gezwungen, in ihrer Branche umzudenken.

Dazu gehören auch Kreuzfahrtunternehmen .

. Wie Kreuzfahrten* künftig aussehen können, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Touristen und Kreuzfahrtunternehmen müssen sich auf Veränderungen einstellen

"Es wird viele Veränderungen geben, bevor die Schiffe ihren Dienst wieder aufnehmen dürfen", erklärte Stewart Chiron von The Cruise Guy gegenüber CNBC. Viele dieser Änderung seien bereits vollzogen worden. So wurden beispielsweise strenge medizinische Kontrollen eingeführt.

Weitere Neuerungen werden wohl Schritt für Schritt in den nächsten Wochen und Monaten erfolgen. Der Kreuzfahrtbetrieb wird vermutlich erst im Jahr 2021 wieder vollständig aufgenommen worden sein, so die Prognosen.

Strenge Gesundheitsuntersuchungen

Verstärkte Maßnahmen im Bereich Gesundheit stehen hierbei ganz oben auf der Liste der Änderungen hinsichtlich Kreuzfahrten. "Sie werden überdenken müssen, wie alles für öffentliche Räume ausgelegt ist, wie Landausflüge durchgeführt, die sanitären Verfahren verbessert werden und wie strengere Kontrolle der Passagiere erfolgen", erklärte der Reise-Influencer Scott Eddy. Die Kreuzfahrt, wie man sie gewohnt sei, werde es wohl erstmal nicht mehr geben.

Zu den strengeren Richtlinien könnten demnach strengere Einschiffungsverfahren, bessere Überwachungsmöglichkeiten und Quarantäneregelungen gehören. Zudem sollen genaue medizinische Protokolle geführt werden.

Kreuzfahrt-Essen: Bald keine Buffets mehr?

Auch das Selbstbedienungsbuffet könnte bald der Vergangenheit angehören. Zu groß ist hierbei die Gefahr der Verbreitung von Keimen und ein daher erhöhtes Ansteckungsrisiko. Dies wurde bereits von manchen Kreuzfahrtunternehmen umgesetzt, die mit dem Norovirus an Bord zu kämpfen hatten.

Neue Technologien in der künftigen Kreuzfahrtbranche?

Kreuzfahrtgesellschaften sollten zudem in modernere Technologien investieren. So könnte es bessere Methoden geben, die Hygiene an Bord zu gewährleisten, etwa durch neue technologische "Sanitärstandards auf Krankenhausniveau", wie es heißt.

