Kann ich im Corona-Herbst mit einer Erkältung fliegen? Verhaltensregeln für einen sicheren Flug  

Zwickmühle

Wenn derzeit der Hals zum Kratzen anfängt, fragen sich viele: Erkältung oder Covid-19? Und wie sieht es dann mit einem geplanten Flug aus?

Ob kratzender Hals, triefende Nase oder bellender Husten: Der Herbst ist Erkältungszeit. Seit Beginn der Corona-Pandemie schwingt aber auch immer die Unsicherheit mit, ob es sich nicht doch um eine Infektion mit dem Coronavirus handeln könnte – und der Test einfach nicht richtig anschlägt. Viele Urlauber blicken dann der anstehenden Reise mit einem mulmigen Gefühl entgegen. Sollte ein Flug mit einer Erkältung angetreten werden?

Fliegen mit Erkältung: Ist das in Corona-Zeiten eine gute Idee?

Wenn Erkältungssymptome auftreten und der Corona-Test positiv ausfällt, ist die Sachlage klar: Sie müssen sich in eine fünftägige Isolation begeben und müssen Ihren Urlaub absagen. Sollte es sich aber tatsächlich nur um eine leichte Erkältung handeln, ist es möglich, die Reise anzutreten, wie die Reiseexpertin Birgit Dreyer von der Ergo-Versicherung laut dem Online-Portal Reisereporter sagt. Allerdings sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden.

+ Bei Erkältungssymptomen kann es Sinn machen, den geplanten Flug abzusagen. © Gabriel Trujillo/Imago

So sollten Sie darauf achten, wann die Symptome begonnen haben. Bei einer Erkältung vermuten Wissenschaftler laut Apotheken Umschau, dass die Ansteckungsgefahr in den ersten zwei bis drei Tagen am höchsten ist. Aus Rücksicht auf andere Passagiere sollten Sie in dieser Zeit also lieber nicht fliegen oder das Ansteckungsrisiko bei einem Arzt abklären. Wer den Flug dennoch nicht verschieben kann, sollte zumindest freiwillig eine Maske tragen, um Mitreisende zu schützen.

Ohrenschmerzen: Wann Sie bei einer Erkältung nicht fliegen sollten

Andererseits sollten Sie auch darauf achten, selbst kein gesundheitliches Risiko einzugehen. Mit einer Erkältung zu fliegen, kann nämlich sehr schmerzhaft für die Ohren sein. „Entscheidend bei einem Flug ist also, ob der Druckausgleich im Ohr funktioniert“, sagt Michael Deeg vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte laut dem Reiseportal Travelbook. Dazu halten sich Betroffene die Nase zu und blasen Luft durch die Nase – wenn es in den Ohren knackt, ist der Druckausgleich gelungen und ein Flug ist möglich.

Wenn der Druckausgleich nicht klappt, rät der Mediziner vom Fliegen ab. Es besteht nämlich das Risiko für ein Barotrauma bei dem Äderchen im Ohr platzen: „Im schlimmsten Fall entstehen sogar bleibende Schäden im Innenohr“. Dabei spiele es keine Rolle, wie lange der Flug dauert, da sich die Maschine in der Regel immer auf einer Höhe befinde. Kritisch werde es beim Sinkflug, weil dann der Druck in der Kabine – und somit auch auf den Ohren – ansteige.

