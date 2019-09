Cannes mit Kreuzfahrt-Verbot: "Wir werden keine Kreuzfahrtpassagiere mehr akzeptieren..."

Strikt

Frankreichs viertgrößter Kreuzfahrthafen liegt in der Stadt Cannes. Diese wird die am wenigsten umweltfreundlichen Kreuzfahrtschiffe ab nächstem Jahr verbieten.

Die Maßnahme der Stadt Cannes soll die Luftqualität in der Stadt verbessern. Das Verbot gilt für Schiffe, die eine Schwefelobergrenze von 0,1 Prozent in ihrem Kraftstoff nicht einhalten.

Das Verbot wird Kreuzfahrtschiffe mit zahlreichen Passagieren daran hindern, in der für ihr Filmfestival berühmten Stadt anzulegen. Das exponentielle Wachstum der Kreuzfahrtindustrie wird von den Bewohnern der Touristenstädte immer häufiger kritisiert und als Bedrohung für die Umwelt angesehen. Erst vor Kurzem hatte der Chef der Hafenbehörde für die nördliche Adria in Venedig, Pino Musolino, gefordert, den Kreuzfahrtverkehr an vielen Städten in Europa einzuschränken.

Nun will auch Cannes Verbote vorantreiben. "Es geht nicht darum, gegen Kreuzfahrtschiffe zu sein. Es geht darum, gegen Umweltverschmutzung anzukämpfen", erklärte der Bürgermeister von Cannes, David Lisnard, gegenüber Reuters Television in einem Interview. "Wir werden keine Kreuzfahrtpassagiere mehr akzeptieren, die mit umweltschädlichen Kreuzfahrtschiffen zu uns kommen."

Im Rahmen der Luftreinhaltepolitik der Europäischen Union wird die Obergrenze bereits an einigen Häfen durchgesetzt. Sie könnte im Weiteren auch auf das Mittelmeer ausgedehnt werden, wie es heißt. Kreuzfahrtschiffe fahren mit Öl, das rund 2.000 mal mehr Schwefeloxid enthält als gewöhnlicher Diesel, so der deutsche Umweltanalyst Axel Friedrich gegenüber dem Portal Voa News.

Nach Angaben der Cruise Lines International Association (CLIA) werden in diesem Jahr voraussichtlich 30 Millionen Passagiere auf rund 300 Schiffen unterwegs sein. Zum Vergleich waren es vor zehn Jahren nur 17,8 Millionen jährlich.

